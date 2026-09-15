Soporte de Apple: cómo saber cuántos años de actualizaciones de iOS le quedan a tu iPhone

No todos los equipos tienen el mismo tiempo de soporte por delante.

Apple mantiene una política de soporte que permite que sus iPhone reciban actualizaciones de software durante varios años. Con la llegada de iOS 27, la compañía confirmó que los modelos compatibles serán los iPhone 11 en adelante, por lo que un teléfono presentado hace siete años todavía podrá acceder a la nueva versión del sistema operativo. Sin embargo, no todos los equipos tienen el mismo tiempo de soporte por delante.

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En los modelos más recientes, Apple proyecta actualizaciones de iOS hasta la década de 2030. El cronograma permite estimar hasta qué versión llegará cada generación: los iPhone 11 y iPhone SE de segunda generación tendrán como última versión esperada iOS 27, mientras que los iPhone 12 llegarían hasta iOS 28. A partir de ahí, los iPhone 13 tendrían soporte previsto hasta iOS 29 y los iPhone 14 hasta iOS 30.

Qué iPhone recibirán las próximas versiones de iOS

La referencia publicada permite tener una idea de cuánto tiempo de soporte le queda a cada modelo. Los iPhone 15 y 15 Plus tienen prevista como última actualización iOS 31, mientras que los iPhone 15 Pro y Pro Max también llegarían a esa versión y son compatibles con Apple Intelligence.

En el caso de los iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max, la previsión alcanza iOS 32, al igual que el iPhone 16e. Los iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone 17e tendrían soporte previsto hasta iOS 33.

Los modelos compatibles serán los iPhone 11 en adelante.

Los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo aparecen con una previsión de actualización hasta iOS 34. Estos modelos también son compatibles con Apple Intelligence.

El panorama es diferente para los equipos más antiguos. Los iPhone XR, XS y XS Max recibieron actualizaciones durante siete años y quedaron fuera de iOS 27. Los iPhone X, 8 y 8 Plus llegaron a seis años de soporte, mientras que generaciones todavía anteriores tuvieron entre tres y seis años de actualizaciones.

Que un iPhone deje de recibir nuevas versiones de iOS no significa que deje de funcionar. El equipo puede seguir utilizándose normalmente, aunque ya no tendrá acceso a las nuevas funciones que Apple incorpore en futuras versiones del sistema operativo.

Por eso, conocer el modelo del teléfono y su generación permite tener una referencia bastante clara sobre cuánto tiempo de actualizaciones puede quedarle. En los equipos actuales, el panorama es especialmente amplio, con soporte previsto para varias generaciones durante los próximos años.