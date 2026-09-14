Esperaban que el iPhone 17 baje de precio con el nuevo lanzamiento, pero ocurrió exactamente lo contrario

Todos los años pasaba lo mismo: cuando llegaba un iPhone nuevo, el modelo anterior bajaba de precio para hacerle lugar en la góndola. Con la llegada del iPhone 18 Pro, esa regla se rompió por primera vez en la historia de Apple.

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Después del Apple Event de esta semana, la compañía actualizó silenciosamente los precios en todo el mundo, sin dar ninguna explicación oficial. El aumento internacional fue de 100 dólares, que en México se tradujo en 2.000 pesos más para el iPhone 17 y el iPhone 17e, los dos modelos de la generación pasada.

Cómo quedaron los nuevos precios

El iPhone 17 de 256 GB pasó de 19.999 a 21.999 pesos, y la versión de 512 GB subió de 24.999 a 26.999 pesos. El iPhone 17e también sintió el ajuste: el modelo de 256 GB pasó de 14.999 a 16.999 pesos, y el de 512 GB de 19.999 a 21.999 pesos. El aumento se aplicó por igual en todas las versiones de memoria.

México se salvó de un golpe más grande

El fenómeno no fue exclusivo de México: en Estados Unidos, el aumento de 100 dólares también alcanzó al iPhone Air y al iPhone 16, algo que no ocurrió en territorio mexicano. Acá, el iPhone Air mantuvo su precio de lanzamiento de 25.999 pesos, y el iPhone 16 incluso bajó levemente: de 19.999 a 18.999 pesos, aunque ahora solo está disponible en la versión de 128 GB.

La razón detrás del aumento

Aunque Apple no dio explicaciones oficiales, el motivo ya viene circulando entre los especialistas del sector: el aumento desmedido del precio de la memoria RAM a nivel global. La compañía ya había subido los precios de sus MacBook, iPad y otros dispositivos meses atrás, aunque hasta ahora había mantenido intacta la línea de iPhone. Con la llegada del iPhone 18 Pro y sin un iPhone 18 base en el mercado, Apple finalmente tuvo que trasladar ese incremento también a sus modelos anteriores.