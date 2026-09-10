Guerra a la IA: Apple lanzó una función en el iPhone 18 Pro que demuestra si una foto es real o falsa

La función apunta especialmente a reforzar la autenticidad de las imágenes.

Apple presentó Apple Reference Image, una nueva función de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max que busca comprobar el origen de una fotografía y diferenciar una captura real de una imagen generada o modificada con inteligencia artificial. La herramienta crea una especie de registro digital asociado a la fotografía original para poder comprobar su autenticidad.

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Cuando el usuario toma una foto utilizando el nuevo modo Reference, la cámara registra datos firmados del sensor. Esa información es procesada por Private Cloud Compute, el sistema de Apple para procesar datos, que genera una imagen de referencia que no puede ser modificada. El archivo queda disponible en la aplicación Fotos junto a la imagen principal y permite comparar ambas versiones para detectar posibles cambios.

Cómo funciona Apple Reference Image

Apple describe esta imagen de referencia como una especie de “negativo digital”. Su objetivo es conservar información vinculada a la captura original para que el usuario pueda comprobar si la fotografía fue alterada posteriormente.

La compañía también habilitó API para que aplicaciones de terceros puedan mostrar estas imágenes de referencia en iOS, iPadOS y macOS 27. A esto se sumará el uso de metadatos y la futura compatibilidad con el estándar SynthID, herramientas que permitirán identificar fotografías generadas o editadas mediante inteligencia artificial.

La función apunta especialmente a reforzar la autenticidad de las imágenes, algo que puede resultar relevante para fotoperiodistas, fotógrafos y usuarios que necesiten comprobar el origen de una fotografía.

La herramienta busca comprobar el origen de una fotografía.

Por el momento existe una limitación: Apple Reference Image no estará disponible para capturar imágenes en la Unión Europea durante el lanzamiento de los iPhone 18 Pro. Sin embargo, quienes utilicen iOS 27, iPadOS 27 o macOS 27 podrán procesar y visualizar imágenes de referencia.

Las nuevas cámaras del iPhone 18 Pro

Además de esta función, los iPhone 18 Pro incorporan una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, una novedad que permite controlar la apertura del lente por primera vez en el iPhone. El sistema utiliza seis láminas cortadas con láser que modifican la apertura de manera fluida según las condiciones de iluminación y la profundidad de campo.

Los usuarios también podrán elegir manualmente entre cuatro configuraciones de apertura desde la aplicación Cámara. Apple sumó un nuevo sistema de procesamiento de imágenes y controles de textura y grano para los Estilos Fotográficos.

En video, los nuevos modelos permitirán aplicar efectos Cinematic después de grabar videos de hasta 60 fps. También incorporarán Time-lapse en 4K con Dolby Vision HDR y mejoras en Audio Mix para optimizar las voces y aislar la música.

Finalmente, Pro Controls permitirá acceder de manera personalizada a controles como apertura, velocidad de obturación y balance de blancos, además de ofrecer un histograma para revisar la exposición.