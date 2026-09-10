Apple presentó los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, chip A20 Pro y precios confirmados

Apple ya tiene nuevo capitán al mando de sus lanzamientos de hardware. Este miércoles, en el Apple Event 2026 celebrado en Cupertino, la compañía presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, la primera gran presentación bajo el liderazgo de John Ternus, quien reemplazó a Tim Cook al frente de esta área.

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La pantalla se mantiene en las mismas medidas que la generación anterior, 6,3 y 6,9 pulgadas, pero la Dynamic Island se redujo de tamaño, lo que permite ejecutar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo desde ese espacio. El diseño exterior conserva la silueta del iPhone 17 Pro, así que los cambios más importantes quedaron reservados para el interior del equipo.

Batería y chip renovados

Uno de los puntos fuertes de esta generación es el nuevo diseño de batería, que promete mayor autonomía junto con una carga considerablemente más rápida. Según Apple, el iPhone 18 Pro puede reproducir video de forma continua durante 36 horas, mientras que el Pro Max llega a 45 horas. Por dentro, ambos equipos incorporan el nuevo chip A20 Pro.

Una cámara que cambia de apertura

La gran novedad en fotografía es la apertura variable en la cámara principal, algo que ningún iPhone había tenido hasta ahora. Esta tecnología permite ajustar la entrada de luz según la escena, mejorando la calidad de color y el rendimiento en condiciones de poca luz, además de sumar mejoras notables en modo cinemático y en time-lapse. También se presentaron los Pro Controls, pensados para editar fotos y videos con mayor facilidad, y una función de IA que ajusta el enfoque de forma automática sin intervención manual.

Precios confirmados

Apple confirmó los precios oficiales: 1.199 dólares para el iPhone 18 Pro y 1.299 dólares para la versión Pro Max, equivalentes a aproximadamente 20.242 y 21.930 pesos mexicanos según el tipo de cambio del día del anuncio. La compañía aclaró que esos valores pueden variar según cómo cada distribuidor local ofrezca el equipo, ya sea en compra directa o a través de planes de renta.