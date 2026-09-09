Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: características, pantalla y valor oficial

Con el iPhone Duo, Apple busca darle un nuevo impulso al formato de los plegables.

Apple finalmente entró al mercado de los celulares plegables con el iPhone Duo, su primer teléfono con este formato. El equipo llega con un diseño tipo pasaporte, una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una externa de 5,4 pulgadas, además del nuevo chip A20 Pro. La compañía apunta a combinar las características de un iPhone con una experiencia más cercana a la de un iPad de bolsillo.

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El iPhone Duo parte de los 1.999 dólares en Estados Unidos para la versión con 256 GB de almacenamiento. También habrá variantes de 512 GB, 1 TB y 2 TB, con un precio máximo de 3.199 dólares. En España estará disponible desde el primer día, con valores que arrancan en 2.339 euros y llegan hasta los 3.839 euros para el modelo de 2 TB.

Un iPhone pensado para usar abierto o cerrado

El nuevo plegable de Apple incorpora un chasis de titanio y, según la compañía, es el iPhone más delgado hasta la fecha. Su formato permite utilizarlo con una sola mano cuando está cerrado y acceder a una interfaz más amplia al desplegarlo.

La pantalla interna cuenta con una capa nanotexturizada que busca reducir la visibilidad del pliegue y los reflejos. Además, Apple incorporó una cámara bajo la pantalla que puede ocultarse detrás de los píxeles cuando no está en uso.

El software también tiene un papel importante. El iPhone Duo funciona con una versión optimizada de iOS 27, que adapta la interfaz al formato plegable. Entre sus posibilidades está ejecutar dos aplicaciones lado a lado cuando el teléfono está completamente abierto, utilizarlo semiplegado y aprovechar un modo StandBy mejorado.

A20 Pro, cámaras y Touch ID

En el apartado fotográfico, el iPhone Duo incorpora una cámara principal Fusión de 48 megapíxeles y un teleobjetivo 2x de 12 MP. Apple también optimizó el sistema para las videollamadas mediante FaceTime y permite mostrar en la pantalla exterior lo que está capturando la cámara.

El teléfono utiliza el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Cuenta con una CPU de seis núcleos, dos de ellos denominados supernúcleos, y una GPU de siete núcleos.

Este es el iPhone más delgado hasta la fecha.

La batería está dividida en dos unidades que funcionan como una sola, aunque Apple no informó su capacidad. La compañía asegura que ofrece autonomía suficiente para todo el día.

Entre las novedades también aparece el regreso de Touch ID. El iPhone Duo no incluye Face ID y permite vincular más de una huella dactilar. Además, suma certificación IP68 contra polvo y agua, una característica poco habitual entre los teléfonos plegables.

Con el iPhone Duo, Apple busca darle un nuevo impulso a este formato y competir directamente con fabricantes que ya tienen experiencia en el segmento.