Chau al diseño tradicional: la filtración sobre el nuevo iPhone plegable que impacta por su precio récord

El equipo sería presentado el 9 de septiembre, junto con los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Apple se prepara para presentar su primer iPhone plegable, un dispositivo que, según las filtraciones, se ubicará por encima del iPhone Pro Max y se convertirá en el modelo más caro de la historia de la compañía. El equipo sería presentado el 9 de septiembre, junto con los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, y llegaría al mercado con un precio estimado de entre u$s2.300 y u$s2.500.

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El nuevo teléfono es conocido internamente como iPhone Ultra y tendrá un diseño tipo libro. Al abrirlo, ofrecerá una pantalla OLED flexible de 7,8 pulgadas, mientras que en el exterior incorporará un panel de 5,5 pulgadas para utilizarlo como un smartphone convencional. La información surge de filtraciones difundidas por Mark Gurman y otros especialistas del sector.

Así sería el iPhone Ultra plegable

De acuerdo con los datos revelados, la pantalla interior tendrá tecnología ProMotion con una tasa de refresco de 120 Hz. Uno de los objetivos de Apple habría sido reducir al mínimo la marca visible en el centro del panel, mientras que la bisagra habría sorprendido durante las primeras pruebas internas.

El diseño delgado también implicaría algunos sacrificios. El Face ID no estaría presente debido a las limitaciones de espacio y sería reemplazado por Touch ID integrado en el lateral.

En cuanto al hardware, el iPhone Ultra utilizaría el chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, el mismo procesador previsto para los iPhone 18 Pro. También contaría con 12 GB de RAM, destinados, entre otras funciones, a ejecutar localmente herramientas de Siri AI y Apple Intelligence.

El nuevo teléfono es conocido internamente como iPhone Ultra y tendrá un diseño tipo libro.

La batería de doble celda se acercaría a los 5.000 mAh, mientras que el sistema fotográfico trasero estaría compuesto por dos cámaras de 48 megapíxeles: una principal y otra gran angular. La primera generación no incluiría cámara teleobjetivo.

Precio y llegada al mercado

El nuevo iPhone plegable tampoco tendría compatibilidad con Apple Pencil. Las pruebas internas habrían demostrado que la presión del stylus puede dejar marcas permanentes sobre el panel flexible.

El equipo utilizaría iOS 27, con funciones adaptadas de iPadOS como Split View y herramientas de multitarea. Sin embargo, no incorporaría un gestor de ventanas completo.

En materia de precio, las estimaciones ubican al iPhone Ultra entre u$s2.300 y u$s2.500. La producción inicial estaría entre 7 y 10 millones de unidades, con Estados Unidos como prioridad y una llegada progresiva a Europa y Asia.

Apple apuesta así a ingresar de lleno en el mercado de celulares plegables, un segmento en el que otros fabricantes ya tienen varios años de experiencia.