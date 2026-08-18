Ni negro ni gris tradicional: los llamativos colores con los que llegarán el iPhone 18 Pro y Pro Max

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max llegarían al mercado con cuatro colores nuevos, según las filtraciones más recientes. La apuesta de Apple incluiría Gris Oscuro, Plateado, Cereza Oscuro y Azul Claro, con el tono Cereza Oscuro como la principal novedad estética de esta generación. La información surge de filtraciones recopiladas por Macworld, que también anticipa cambios en el diseño de los próximos celulares.

El Cereza Oscuro sería el color más llamativo de los nuevos iPhone 18 Pro y tendría una tonalidad cercana al bordó o al vino, mientras que el Azul Claro ofrecería una alternativa más suave. El Gris Oscuro y el Plateado completarían la paleta con opciones más tradicionales. Todo indica, además, que Apple dejaría atrás los colores Cosmic Orange y Deep Blue de la generación actual.

Lo que se sabe sobre el nuevo iPhone 18

La gran novedad de Apple para este año no sería solamente el diseño. Los rumores apuntan a un cambio en el calendario de lanzamiento: los iPhone 18 Pro y Pro Max llegarían en septiembre de 2026, acompañados por el esperado iPhone plegable, mientras que el iPhone 18 convencional, el iPhone 18e y una posible segunda generación del iPhone Air quedarían para la primavera de 2027.

La presentación todavía no fue confirmada oficialmente, pero distintas fuentes sitúan el evento de Apple alrededor del 9 de septiembre, con una posible llegada a las tiendas el 18 de septiembre.

En cuanto a las características, los iPhone 18 Pro incorporarían el nuevo chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, que apuntaría a mejorar el rendimiento y la eficiencia energética. También se espera una Dynamic Island más pequeña, un módem C2 desarrollado por Apple y una cámara principal con apertura variable, una función que permitiría controlar mejor la cantidad de luz que ingresa al sensor.

El iPhone 18 Pro Max sería especialmente interesante por su batería. Las filtraciones apuntan a una capacidad cercana a los 5.500 mAh, bastante superior a la de su antecesor, aunque esto podría implicar un cuerpo algo más grueso y pesado.

La apuesta de Apple incluiría Gris Oscuro, Plateado, Cereza Oscuro y Azul Claro.

¿Cuánto costarían los iPhone 18?

Por ahora no hay precios oficiales. Las estimaciones son bastante dispares y apuntan a una posible suba de entre 100 y 350 dólares, principalmente por el aumento del costo de memorias y otros componentes. Algunas previsiones ubican al iPhone 18 Pro desde unos 1.299 dólares, aunque Apple será la encargada de confirmar el precio definitivo.

Como siempre, los precios finales en Argentina dependerán de la disponibilidad oficial, impuestos, tipo de cambio y estrategia comercial de Apple.