Día de la Madre 2026: regalos económicos para sorprender a mamá sin gastar una fortuna.

El Día de la Madre es una buena oportunidad para tener un gesto especial con las madres, pero elegir un regalo lindo no necesariamente implica gastar de más. En algunos locales como Isadora, hay muchas opciones, desde productos de belleza y perfumes hasta bijou y pequeños accesorios, con precios para todos los presupuestos.

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A pocos días del domingo 18 de octubre, Isadora presentó una selección de propuestas que combina opciones accesibles con accesorios para completar cualquier look. Con precios que parten de los $11.900, la colección incluye desde aros y sets de cuidado personal hasta perfumes y pañuelos estampados. La clave está en encontrar ese objeto que acompañe su rutina, refleje su personalidad y se convierta en un mimo cotidiano.

Regalos económicos para hacerle a mamá este Día de la Madre 2026.

Regalos económicos para el Día de la Madre: opciones desde $11.900

Aros y bijou para completar cualquier look

Para las madres que disfrutan de los accesorios, la bijou es una alternativa para regalar sin necesidad de invertir demasiado. Entre las opciones de Isadora se encuentran los aros pasantes con flores, a $11.900, y los aros largos de resina y cuerina, a $14.900.

Regalos económicos para hacerle a mamá este Día de la Madre 2026.

Regalos económicos para hacerle a mamá este Día de la Madre 2026.

También hay sets de anillos Crystal Snake y Black Resin, a $17.900, y collares de primavera, a $20.900. Son todas propuestas muy versátiles que permiten sumar un detalle diferente a los conjuntos de todos los días o renovar los accesorios de la temporada.

Sets de belleza para regalar un momento de cuidado personal

Los productos de cuidado personal son otra opción para quienes buscan un regalo práctico y accesible. La marca ofrece sets de cremas de manos por $12.900 y $14.900, ideales para incorporar a la rutina diaria. Entre las alternativas también aparece un set de crema de manos y bálsamo labial, a $18.900, y una combinación de taza y crema corporal, a $22.900. Para quienes prefieren un detalle más original, hay un lip gloss con charm regalable por $14.900.

Regalos económicos para hacerle a mamá este Día de la Madre 2026.

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Perfumes para sorprender a mamá

Si la idea es elegir una fragancia, Isadora suma dos opciones a su propuesta para el Día de la Madre: los perfumes BORN LUCKY y WILD CALL, ambos a $32.000. Se trata de alternativas para quienes quieren regalar algo más personal sin pasar a los precios de otras categorías de perfumería. La elección puede orientarse por las preferencias de cada mamá y por el tipo de aroma que suele usar.

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Pañuelos estampados, un accesorio para renovar el estilo

Los pañuelos también forman parte de las propuestas de la temporada. La colección incluye modelos de raso estampado con diseños florales y animal print, confeccionados con material reciclado, a $30.900. Son una alternativa para sumar color y personalidad a distintos conjuntos, ya sea como accesorio para el cuello, el pelo o la cartera.

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Carteras

Para quienes cuentan con un presupuesto mayor, la selección incluye carteras en diferentes formatos: baguette, a $69.900; saca suela, a $84.900; hobo negra, a $89.900; y saca Exclusive Edition, a $119.900.

Regalos económicos para hacerle a mamá este Día de la Madre 2026.