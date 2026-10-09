Día de la Madre: qué descuentos hay en Mercado Pago en octubre 2026

En la previa del Día de la Madre, Mercado Pago renovó su propuesta de promociones para quienes buscan comprar regalos y organizar los gastos de octubre 2026. La billetera virtual ofrece descuentos de hasta el 30% y alternativas de financiación de hasta 18 cuotas sin interés en comercios seleccionados, tanto en locales físicos como en plataformas de venta online.

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Los beneficios no se limitan a los regalos: también incluyen promociones en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria, combustible y entretenimiento. Las condiciones varían según el comercio, el medio de pago y el tipo de tarjeta, por lo que es importante revisar los detalles antes de realizar una compra.

Día de la Madre: qué descuentos y cuotas ofrece Mercado Pago para comprar regalos

La campaña especial estará vigente entre el viernes 9 y el domingo 18 de octubre de 2026. Durante ese período, es posible acceder a promociones de hasta 30% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés , según el comercio y el producto elegido.

, según el comercio y el producto elegido. Las ofertas alcanzan a establecimientos físicos y tiendas online seleccionadas. Entre las alternativas disponibles hay beneficios para compras de indumentaria, productos de belleza y otros artículos que pueden elegirse como regalo.

Además, algunas marcas ofrecen financiación en cuotas sin interés. Para conocer las marcas participantes y las restricciones de cada oferta, se recomienda consultar la sección “Beneficios” de la aplicación.

Mercado Pago: descuentos en supermercados, farmacias y gastronomía durante octubre

Además de la campaña por el Día de la Madre, Mercado Pago mantiene promociones para los gastos cotidianos. Entre los principales beneficios para octubre están los siguientes:

Supermercados: descuentos de hasta el 25% en cadenas como Carrefour, Coto, Día y Chango Más, entre otras. Las condiciones y los topes dependen de cada promoción.

descuentos de hasta el 25% en cadenas como Carrefour, Coto, Día y Chango Más, entre otras. Las condiciones y los topes dependen de cada promoción. Carrefour para quienes cobran prestaciones sociales mediante Mercado Pago: 15% de descuento los sábados y domingos, con un tope mensual de $20.000.

15% de descuento los sábados y domingos, con un tope mensual de $20.000. Gastronomía: 20% de descuento los jueves al pagar con la tarjeta física de crédito en comercios adheridos, con un tope mensual de $50.000 por usuario.

20% de descuento los jueves al pagar con la tarjeta física de crédito en comercios adheridos, con un tope mensual de $50.000 por usuario. Indumentaria: 10% de descuento los martes con la tarjeta de crédito, con un tope mensual de $50.000.

10% de descuento los martes con la tarjeta de crédito, con un tope mensual de $50.000. Farmacity: 20% de descuento los miércoles en compras superiores a $50.000, con un tope mensual de $12.000.

20% de descuento los miércoles en compras superiores a $50.000, con un tope mensual de $12.000. Farmaonline: 20% de descuento los martes y jueves, con un tope de $16.000 y hasta seis cuotas sin interés mediante el botón de pago de Mercado Pago.

20% de descuento los martes y jueves, con un tope de $16.000 y hasta seis cuotas sin interés mediante el botón de pago de Mercado Pago. McDonald’s: 30% de descuento los viernes al pagar con tarjeta física de crédito o QR de Mercado Pago, con un tope mensual de $4.000.

También hay promociones en estaciones de servicio, cine y turismo. Los beneficios pueden modificarse y no todos se aplican a cualquier medio de pago. Por eso, antes de confirmar una operación conviene verificar las condiciones específicas que figuran en la aplicación.

Compras por el Día de la Madre.

Cómo consultar las promociones de Mercado Pago por el Día de la Madre

Para acceder al detalle de los descuentos, hay que ingresar a la aplicación de Mercado Pago y abrir la sección “Beneficios” . Allí se pueden consultar las promociones disponibles según el rubro, el comercio y la fecha.

. Allí se pueden consultar las promociones disponibles según el rubro, el comercio y la fecha. En el caso de los beneficios vinculados con las tarjetas de crédito y prepaga, también es posible ingresar a la sección correspondiente a cada tarjeta y seleccionar “Descubrí los beneficios”.