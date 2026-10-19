Supermercados contra billeteras virtuales: el reclamo que le hicieron a Caputo por la guerra de impuestos

Las grandes cadenas abrieron un nuevo frente en la guerra impositiva con el comercio informal. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) le pidió al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo que interceda ante la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa para que adhieran al SIRCUPA, el sistema que retiene Ingresos Brutos sobre los cobros con billeteras virtuales. Según la entidad, en esos distritos los pagos digitales escapan al control fiscal.

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Qué piden los supermercados

El reclamo formal apunta a que Economía aplique la incorporación de esas tres jurisdicciones al régimen. Son las únicas que todavía no adhirieron.

El SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago) es administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB). Aplica sobre el dinero que ingresa a las cuentas de proveedores de servicios de pago, como Mercado Pago, el mismo criterio que el SIRCREB aplica desde hace años sobre las cuentas bancarias: una retención automática a cuenta del impuesto.

La adhesión depende de cada distrito. Por eso, en CABA, Santa Fe y La Pampa, quien cobra con QR o transferencias a una billetera no sufre esas retenciones.

La “guerra impositiva”: formales contra informales

El planteo de las cadenas es de competencia desleal. Mientras los comercios registrados operan con cuentas bancarias fiscalizadas y retenciones sobre cada peso que cobran, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales sin ningún tipo de impacto fiscal.

Según la cámara, "la falta de control sobre los cobros digitales no solo afecta a las empresas que compiten en desigualdad de condiciones, sino también a las arcas públicas".

Un agujero en las arcas provinciales

El problema no es solo de competencia. Ingresos Brutos es el principal impuesto propio de las provincias y una fuente central para financiar sus servicios públicos. Cada venta que se cobra por fuera del radar es recaudación que no llega.

La ASU aclaró que su pedido no implica crear tributos ni subir alícuotas. El SIRCUPA funciona como un mecanismo de recaudación y pago a cuenta sobre un padrón unificado de contribuyentes.

Para las cadenas, extender el sistema a todo el país igualaría las reglas entre el circuito bancario y el digital, aliviaría la carga de quienes cumplen y aportaría trazabilidad a un consumo que se vuelca cada vez más a los pagos con QR y transferencias.