Cuatro de las cinco principales cámaras del AMBA preparan una posible paro de colectivos para este miércoles en alrededor de 100 líneas nacionales, en caso de que fracase su reclamo por la actualización de la estructura de costos y el pedido de giro de subsidios extra. El Gobierno Nacional desconoce una deuda con las empresas y sostienen que actualizarán los costos.

{{{htmlAmp}}}

La amenaza del cese de tareas fue lanzada por las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, las cuales, en un comunicado, advirtieron que "aún no se han definido mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni recomponer los ingresos del sector".

"La situación se agravó por un error en la proyección de la recaudación entre junio y octubre, que sobreestimó en 40.000 millones de pesos los ingresos previstos. Este desfasaje generó un perjuicio económico que todavía no ha sido compensado", agregaron las entidades patronales.

Cuándo sería el paro de colectivos: la fecha clave para definirlo

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que el posible paro patronal arrancara en la medianoche del martes, Marcelo Pasciuto, titular de CETUBA y director de DOTA, aclaró a El Destape que antes de tomar cualquier medida esperarán a la reunión que tendrá lugar este martes 20 de octubre a las 9 de la mañana con las autoridades de la Secretaría de Transporte. Y añadió que, en caso de que no haya acuerdo, sí estudian la posibilidad de que el cese de tareas comience en la medianoche del miércoles.

"Si no se obtienen respuestas urgentes, las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema", alertaron las cámaras en ese sentido, dejando la puerta abierta a una reducción de tareas parcial o una baja de frecuencias.

En cambio, otros empresarios del sector cuestionaron la eventual medida. "Esto lo impulsa DOTA para forzar aumentos de tarifas en líneas nacionales que no se tocan desde julio. La Secretaría de Transporte ya dio un compromiso de ajustar subsidios a fin de mes. Por eso me parece un despropósito esto que hacen", afirmó a este medio un representante que no adherirá.

En diálogo con El Destape, la Secretaría de Transporte negó una deuda con las empresas de colectivos. "Nación está al día con los pagos y, en relación con los desfasajes de cálculo que mencionan las empresas, se está trabajando para revisar las diferencias y avanzar con los reintegros que correspondan. Por otro lado, ya se les adelantó que habrá una nueva estructura de costos", enfatizaron desde Casa Rosada.

Además sostuvieron que el "dialogo siempre está abierto, las reuniones con las cámaras son casi semanales. Se esta trabajando en una nueva estructura de costos lo que no significa que ello sea trasladado a tarifas".

Qué líneas de colectivo se verían afectadas por el paro del miércoles

En caso de confirmarse el cese de tareas, la medida de fuerza afectaría solo a algunas líneas nacionales del AMBA, es decir a algunas de las que cruzan el límite entre CABA y el Conurbano, administradas por la Secretaría de Transporte de la Nación, ya que es al Gobierno Nacional que se le reclama el giro de los subsidios adeudados y el atraso del boleto.

En cambio, en cualquier caso no involucrará ni a las líneas que circulan solo dentro de CABA ni a las que circulan solo dentro del conurbano bonaerense, ya sea que dependan de PBA o de los diferentes municipios.

Concretamente, los reportes hablan de unas 88 líneas que se verían afectadas, buena parte de ellas pertenecientes al grupo DOTA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 87, 91, 92, 93, 95, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145B, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 184, 188 y 197. Las demás líneas prestarán un servicio normal en cualquier caso.