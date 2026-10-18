Empresas de colectivos del AMBA advierten de recortes de servicios: a qué lineas afectará

Las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alertaron este sábado sobre la inminencia de un recorte en las frecuencias de las líneas nacionales de colectivos, debido a que los subsidios vigentes y el cuadro tarifario actual resultan insuficientes para cubrir los costos operativos de la actividad.

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Según reportó Noticias Argentinas, las entidades representativas del sector manifestaron la gravedad del escenario financiero compromete de manera directa la continuidad y la regularidad de las prestaciones cotidianas.

El pronunciamiento fue formalizado a través de un comunicado conjunto emitido por las cuatro cámaras empresarias que nuclean a las compañías de la región: la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTBPA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de General Sarmiento (CEUTUPBA).

De acuerdo con la información recabada, las primeras restricciones operativas se implementarán de forma escalonada en los servicios nocturnos a partir de este lunes 19 de octubre.

Pese a los encuentros mantenidos con los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, los empresarios indicaron que hasta el momento no se han establecido los mecanismos concretos orientados a actualizar la estructura de costos.

Si bien las firmas sostienen haber realizado grandes esfuerzos económicos para mantener las unidades en la vía pública, remarcaron que ya no cuentan con margen para absorber el desequilibrio existente entre las erogaciones reales y los ingresos reconocidos oficialmente por el Estado.

En este sentido, el sector empresario advirtió que, ante la ausencia de respuestas urgentes por parte de la administración nacional, las compañías se verán en la obligación de restringir de manera progresiva la prestación, administrando los recursos disponibles con el fin de evitar una paralización total del sistema de transporte público en el conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uno de los principales ejes del conflicto radica en el congelamiento del boleto mínimo para las líneas de jurisdicción nacional, el cual se mantiene en $742,81 desde el pasado mes de mayo. Dicho monto refleja una diferencia de $1751,32 —equivalente a un 70,2%— frente a la tarifa real sin subsidios estimada por las propias compañías, que asciende a $2494,13 por pasaje.

Asimismo, las cámaras empresarias denunciaron un perjuicio económico estimado en 40.000 millones de pesos correspondientes a la diferencia en los ingresos proyectados entre los meses de junio y octubre. Según argumentaron, los cálculos iniciales sobreestimaron la recaudación esperada y ese desfasaje financiero aún no fue compensado por las autoridades nacionales.

A la problemática tarifaria se le añade el reclamo por una revisión integral de los costos operativos reconocidos, los cuales incluyen los gastos vinculados con la renovación y adquisición de unidades, el funcionamiento cotidiano de las empresas y los cuestionamientos a los índices de operatividad que penalizan la antigüedad de la flota vehicular. A esto se suman las exigencias derivadas de las negociaciones paritarias del personal y la previsión del pago del medio aguinaldo hacia el mes de diciembre.

Ante este panorama crítico, las entidades sectoriales solicitaron comprensión a los usuarios y reiteraron su predisposición al diálogo institucional en busca de soluciones inmediatas que garanticen la sustentabilidad del servicio.

Qué lineas podrán estar afectadas

El plan de contingencia y la advertencia por posibles restricciones alcanzan de manera directa a 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

El listado completo de los servicios comprendidos incluye a las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.