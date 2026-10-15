DNU 70/2023: el transporte aumentó hasta 2700% y se desplomó la cantidad de pasajeros

Cada vez cuesta más ir a trabajar o salir a buscar una fuente de ingresos. Así lo demuestran cifras recientes que pusieron sobre la mesa el fuerte incremento del transporte, muy por encima de los ingresos: mientras los boletos de colectivo, tren y subte sufrieron aumentos exorbitantes (entre 1300 y 2700%), los salarios subieron en el mejor de los casos 300%, y, en contrapartida, la cantidad de pasajeros retrocedió dos dígitos en los principales medios de transporte.

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El intento de derogar el DNU 70/2023 que tendrá lugar este jueves en la Cámara de Diputados vuelve a poner en discusión el impacto de la desregulación económica que impulsó La Libertad Avanza (LLA) desde fines de 2023. Dicho decreto habilitó, entre muchas otras cosas, cambios sustanciales en materia de subsidios que fueron el marco sobre el que el Gobierno de Javier Milei implementó subas indiscriminadas en las tarifas de colectivos, trenes y subtes, así como de energía, gas y agua, trasladando una cada vez mayor parte del costo del sistema a los usuarios. En el caso del transporte se agregó la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que redujo la asistencia nacional destinada a las provincias.

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De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), desde el cambio de gestión, el pasaje de subte escaló 1900%, el de tren 2700% y el de colectivo 1300%, más que duplicando su peso en el salario. Como resultado, la cantidad de viajes en los últimos tres años se contrajo en torno al 20%. Esto ocurrió, además, en un contexto de suba generalizada de servicios: en solo un año la luz de un hogar de ingresos medios subió 86%, el agua 54% y el gas 51%, contra 39% de inflación y 37% del salario privado registrado.

La libertad de no poder viajar

Desde que asumió Javier Milei, los servicios esenciales encabezan los aumentos de precios al punto de reconfigurar la canasta de los hogares. En ese sentido, cada vez menos personas pueden costear el viaje diario al trabajo, mientras los salarios siguen estancados y el esquema de aumentos mensuales del Gobierno deja sin margen de maniobra a las familias.

La cantidad de viajeros muestra un sostenido derrotero a la baja: entre enero-agosto de este año e idéntico lapso de 2023 cayeron un 21% los viajes en colectivo, 20% los viajes en tren y un 19% subte. Esto ocurrió en el marco de una nueva estructura de precios relativos que obligó a rediseñar las estrategias de supervivencia debido al recorte de subsidios, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y el mayor peso de otros gastos como alquileres y servicios en general.

En lo que va de 2026 y tras el relativo freno a los aumentos en 2025 por ser año electoral, las tarifas de servicios públicos vienen subiendo por encima de la inflación, mientras los salarios pierden en la carrera. De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, el boleto de tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió 2741%, el de subte 1926% y los colectivos 1302%, mientras que los salarios privados registrados subieron 327% y la inflación 336%.

Esto ocurrió en un escenario en el que miles de familias vieron perder sus fuentes de trabajo: los datos oficiales dan cuenta de una destrucción de más de 370.000 puestos en estos casi tres años de gobierno libertario, siendo el sector privado el más afectado con 14 meses consecutivos de caída. “En el último año se destruyeron más puestos de trabajo que en el primer año y medio de gobierno”, alertó el especialista Luis Campos.

Pese a ello, la política del oficialismo se limitó a sostener aumentos generalizados en todos los servicios públicos esenciales. “El aumento de la morosidad no puede desligarse de la pérdida real de ingresos por la caída del salario real y por el aumento de los costos fijos”, analizaron desde el IAG.

Además, precisaron que entre mayo de 2025 y julio de este año creció la cantidad de morosos (+72,7%), a la par que la tarifa de luz de un hogar de ingresos medios aumentó 86%, la de agua 54%, y la de gas un 51%, muy por arriba de la inflación acumulada (39%) y del salario del sector privado registrado en igual periodo (37%).

Impacto en el ingreso disponible

La suba de las tarifas de servicios impactó directamente en el ingreso disponible de las familias. El ingreso disponible registrado quedó en junio 16,9% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023.

Según datos de la consultora Equilibra, la caída se concentró en los asalariados privados (-1,4% mensual y -6,6% i.a.), mientras el sector público creció 2,1% mensual, aunque sigue 7,4% abajo interanual, y los jubilados mostraron una leve mejora, mayor para quienes no cobran la mínima (+0,8%) que para quienes sí (+0,2%), aunque ambos grupos permanecen en terreno negativo en la comparación interanual (-5,6% y -10,6%, respectivamente).

Por último, advirtieron que “la aceleración de la inflación impactó negativamente en las jubilaciones reales, por lo que cualquier recuperación del ingreso disponible y el real dependería principalmente de la mejora del salario privado formal”, lo que no parece que pueda a suceder en el corto plazo.