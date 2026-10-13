Jubilación de hambre: el aumento de noviembre para la mínima no compra ni medio kilo de asado

Las jubilaciones y pensiones aumentarán 1,9% en noviembre, lo que representa $ 8.282,48 adicionales para quienes cobran la mínima. Con los precios promedio que el INDEC publicó en su informe de inflación de septiembre para el Gran Buenos Aires, ese dinero alcanza para apenas 1,7 kilos de pan, 1,7 kilos de pollo o apenas 490 gramos de asado.

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El 1,9% coincide con la inflación nacional de septiembre. La movilidad traslada el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago, un sistema que perpetra una condición necesaria para el modelo de ajuste que lleva adelante Javier Milei: el haber no mejora su poder de compra.

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En concreto, el monto implica que un haber mínimo de unos $ 435.920 pasará a rondar los $ 444.200. Si se agregan los $ 70 mil del bono extraordinario que el Gobierno mantiene congelado hace dos años, la suma supera apenas los $ 520 mil.

Nuevo aumento para la jubilación mínima: qué alcanza a comprar

Con los precios de septiembre, el aumento da para 1,67 kilos de pan francés (a $ 4.958,05 el kilo) o 1,73 kilos de pollo entero ($ 4.787,75). En carnes rojas, el panorama es mucho más ajustado: 770 gramos de carne picada ($ 10.713,74 el kilo), 490 gramos de asado ($ 16.836,34) y menos de 400 gramos de cuadril ($ 21.304,73) o de nalga ($ 21.914,04).

En el almacén rinde más: 7,5 kilos de harina, 4,3 de arroz, 5,2 de azúcar o casi cinco paquetes de fideos de medio kilo. En lácteos equivale a cuatro litros de leche en sachet, y en huevos, a 2,1 docenas.

La verdura, el golpe del mes

Septiembre dejó una disparada en los frescos. El tomate redondo subió 34,1% en un mes y llegó a $ 4.038,58 el kilo .

. La cebolla aumentó 24,6%, la batata 12,5% y el zapallo anco 12,4%.

El rubro Verduras, tubérculos y legumbres trepó 12,5% en el GBA.

El efecto se ve en lo que compra el mismo monto: en agosto alcanzaba para 2,75 kilos de tomate y hoy para 2,05, una cuarta parte menos. En cebolla, el rendimiento bajó de 3,8 a 3,1 kilos.

Una compra posible y escasa

Para dimensionar el impacto del ajuste en el sistema previsional, un kilo de pollo, un litro de leche y un kilo de harina suman $ 7.956,71. Para el aumento estimado solo sobran $3 25,77, sin margen para carne, verdura ni una docena de huevos.

La carne, además, viene por muy encima del promedio. Carnes y derivados acumula 42,5% interanual en el GBA, contra 33,5% del nivel general. El aumento llegará recién en noviembre, y para entonces los precios de septiembre ya serán un dato del pasado.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre

Desde marzo de 2024, los haberes previsionales se actualizan tomando como referencia el último dato disponible del IPC, de acuerdo con el esquema establecido por la nueva fórmula de movilidad.

Con el aumento del 1,9% correspondiente a noviembre, los principales haberes quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono:

Jubilación mínima: $444.202,44

Jubilación máxima: $2.989.061,80

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.361,95

Pensiones No Contributivas (PNC): $310.941,72

Prestación Básica Universal (PBU): $203.202,34

AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobrarán desde noviembre

La actualización del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre informada por el INDEC, también impactará sobre las asignaciones familiares y universales.

De esta manera, desde noviembre de 2026 los principales montos serán: