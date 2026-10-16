La masa salarial no para de caer y Milei sigue el mismo destino que Macri a un año de las elecciones

La masa salarial del sector privado registrado acumula una caída de 6% desde agosto de 2025, el mes de las elecciones legislativas en las que Javier Milei obtuvo el 40,7% de los votos. Así lo muestra un estudio de Profit Consultores, que comparó la trayectoria de ese indicador con la de Mauricio Macri después de su triunfo de 2017, un camino que terminó con la derrota en las PASO de 2019.

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El deterioro se apoya en un dato oficial contundente: el empleo privado formal perdió más de 265.000 puestos desde el inicio de la gestión. La masa salarial privada registrada pasó de un índice 100 a 94 en unos diez meses.

La masa salarial resume el ingreso total que cobran los asalariados formales del sector privado. Por eso combina dos variables: cuántos trabajadores hay y cuánto cobran. Si cae, el ingreso agregado del trabajo formal también se reduce, con impacto directo sobre el consumo.

El espejo de Macri

La comparación con la gestión anterior de Cambiemos es el eje político a tener en cuenta. Con una base en agosto de 2017, la masa salarial de la era Macri cayó a 91,7 en el mismo punto de su recorrido y siguió bajando hasta 83,1 dos años después.

El reporte vincula esa trayectoria con el desempeño electoral. Cambiemos obtuvo el 41,75% en las elecciones de 2017 y Juntos por el Cambio cayó al 31,8% en las PASO de 2019, según los valores consignados por la consultora.

En el mismo tramo, el indicador de Milei (94) se ubica algo por encima del de Macri (91,7). Es decir, la caída sigue una curva parecida, pero hasta ahora es menos pronunciada. Por eso, el antecedente de 2019 funciona como advertencia.

¿Cómo se explica? Con Milei se perdieron más de 32.000 empresas y es el peor resultado en 20 años

La cantidad de empresas empleadoras en la Argentina volvió a caer en julio y alcanzó su nivel más bajo en casi dos décadas. Según un informe de la organización Fundar, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el país registró 480.067 empleadores con trabajadores registrados, 948 menos que el mes anterior.

Desde noviembre de 2023, antes de la asunción de Milei, se perdieron en términos netos 32.290 empresas empleadoras, una contracción del 6,3%. La caída acumula 18 meses consecutivos y equivale a unas 1.000 firmas menos por mes desde el inicio de la actual gestión.

El deterioro también se refleja en la comparación interanual: entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026 hubo 15.475 empleadores menos, una baja del 3,1%. En lo que va de este año, la reducción ya alcanza a 10.095 empresas.

Milei y la mayor caída de empresas empleadoras

El retroceso registrado durante los primeros 32 meses del gobierno de Milei es el más pronunciado desde que existen datos comparables. Según Fundar, mientras que en los primeros 32 meses de las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández las variaciones oscilaron entre una caída del 2,2% y un crecimiento del 4,1%, durante la administración actual la reducción llegó al 6,3%.

En números absolutos, el comercio fue el sector más afectado, con 9.132 empresas empleadoras menos. Detrás aparecen transporte y almacenamiento, con 7.043 bajas, y la industria manufacturera, con 4.324. Solo en el último año, la industria perdió 2.615 empresas, un descenso del 5,5%.

La caída del empleo formal y el avance del cuentapropismo

El retroceso empresarial se suma a un mercado laboral en el que la creación de puestos de trabajo no alcanza para compensar las necesidades de una población en edad laboral creciente. La economía debería generar al menos 200.000 empleos por año para acompañar ese crecimiento. Sin embargo, durante la gestión de Milei se crean alrededor de 66.000 puestos anuales, frente a los 256.000 por año registrados durante el gobierno de Mauricio Macri y los 431.000 anuales de la administración de Alberto Fernández.

La composición de ese crecimiento también muestra un cambio en la estructura laboral. El saldo positivo se explica por el aumento del cuentapropismo, con 190.000 ocupaciones más por año, y del empleo asalariado informal, con otras 21.000. En cambio, el empleo asalariado formal registra una caída promedio de 146.000 puestos anuales.

Para encontrar una destrucción de esa magnitud en el empleo asalariado formal hay que remontarse a la crisis de 2001-2002.