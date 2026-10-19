Ni RIGI ni desregulación: el boom de inversiones no llega y crece la presión sobre los dólares

La promesa del oficialismo respecto de que la desregulación económica desataría una “ola" de inversiones sigue sin encontrar respaldo alguno en los datos. A pesar de los cuantiosos beneficios fiscales y cambiarios otorgados por el Gobierno de Javier Milei, la inversión retrocedió incluso en los sectores considerados estratégicos para el modelo económico actual: la inversión promedio anual en agro, minería, petróleo y gas cayó 11,3% durante 2024-2025 respecto del periodo 2021-2023, según un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). A su vez, en hidrocarburos, los datos de lo que va de 2026 ya evidenciaron una caída acumulada interanual del 20%.

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Esto ocurre, además, en un escenario en el que la actividad económica no repunta y el panorama externo se vuelve más frágil por la caída de las reservas, la suba del Riesgo País y la dolarización de activos privados. A la par que aumentaron también las salidas de divisas asociadas a intereses, utilidades y otras operaciones financieras.

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¿Por qué cayó la inversión en los sectores estratégicos durante 2024 y 2026?

La actividad económica volvió a caer en julio (EMAE-INDEC: -1,4% interanual y -2,9% mensual desestacionalizado), pese a que el oficialismo insiste en que la dinámica que presentan los sectores más dinámicos, vinculados a la explotación de recursos naturales (agro, minería e hidrocarburos), alcanza para compensar el retroceso o estancamiento sostenido del resto de las actividades, como Industria, Comercio y Construcción.

Las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) recortaron el crecimiento esperado para este año en nuestro país. Se estimó que Argentina crecerá 2,1%, esto es, 1,3 puntos menos que lo que señalaban informes previos del organismo. Ello contrastó también con las propias proyecciones del Gobierno de Javier Milei que prevé en el Presupuesto una suba del PBI del 3% para este año.

Asimismo, si bien el Gobierno Nacional impulsó desde el inicio de su gestión cambios en la legislación con el argumento de que sin un marco normativo liberal que lo “facilite” no habría suficientes inversiones para estimular el crecimiento de la economía, lo cierto es que aún contando con grandes beneficios producto del RIGI, el super RIGI y el mega DNU 70/2023, hasta ahora no se ha evidenciado aumento alguno de las inversiones, incluso todo lo contrario.

La radiografía del CESO: fuerte caída de inversiones en gas, petróleo y agro

Un informe presentado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) mostró que la inversión promedio anual durante el gobierno libertario (2024-2025) en los sectores agropecuario, minería, petróleo y gas fue 11,3% más baja que el promedio registrado durante el gobierno de Alberto Fernández (2021-2023).

A su vez, si se pone el ojo en lo sucedido con los hidrocarburos, sector "estrella" del momento, los datos más actualizados exhibieron que en 2026 la dinámica de inversiones no mejoró, presentando por el contrario una caída acumulada interanual del 20%. De acuerdo con el procesamiento de datos de la Secretaría de Energía, los economistas precisaron que las inversiones promedio mensuales en upstream de gas y petróleo (en USD corrientes) cayeron 6,9% en 2025-2026 respecto a 2023-2024.

“Lejos de observarse un boom inversor, las estadísticas evidencian un estancamiento sectorial que acompaña el ritmo de la economía en su conjunto”, analizaron desde el centro de estudios y agregaron que los motivos que explican el accionar del oficialismo tienen que ver con el sector externo: “La remisión de utilidades, intereses e inversión hacia la exterior muestra un incremento destacable en tales sectores. Entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda por motivos financieros de 4.832 millones de dólares. El interés, al parecer, está más en generar un marco legal para que se la lleven, en lugar de que la traigan”, advirtieron desde el CESO.

¿Cómo impacta el alza del Riesgo País y la caída de reservas en la economía?

Por último, la insistencia del Gobierno en reducir el Riesgo País (mide la posibilidad de emitir deuda en el exterior) se vincula con el endeudamiento récord que nuestro país tiene con el FMI. En los últimos dos meses, este indicador mostró una tendencia alcista y en septiembre se ubicó por arriba de los 650 puntos, acentuada por el aumento de la tasa de referencia de la Reserva Federal Estadounidense.

“Ante potenciales crisis cambiarias, motivadas por shocks externos (caída de las exportaciones o de los términos del intercambio) o por tensiones internas (elecciones), contar con acceso a los mercados externos es lo que les permite a los gobiernos liberales sortear estas dificultades sin recurrir a restricciones al sector privado (compra de dólares o remisión de utilidades)”, explicaron los especialistas.

Fuga de capitales, dólar atesoramiento y los límites de la receta liberal

De cara al próximo año electoral, la administración libertaria se enfrenta a un escenario que, al momento, combina caída de reservas, aumento del Riesgo País y constante dolarización de activos por parte del sector privado. En concreto, desde el CESO precisaron que, las reservas cayeron USD 4.697 millones en septiembre. El excedente comercial de agosto (USD 2.464 millones), aún en una economía estancada, debió cubrir una salida de intereses y dividendos de USD 1.651 millones, mientras la compra de dólares para atesoramiento se mantuvo firme (USD 2.677 millones).

“La receta liberal de apostar por los sectores naturalmente dinámicos de la economía, sin exigir encadenamientos productivos o regulando la disponibilidad de divisas, muestra nuevamente serias limitaciones para impulsar el desarrollo argentino”, destacó el informe al que accedió este medio y concluyó que “está por verse si el respaldo político de Donald Trump alcanza para sostener el frágil esquema económico libertario”.