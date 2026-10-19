Un exfuncionario del Gobierno pidió liberar totalmente el cepo cambiario y subir la inflación

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía y ex número dos de Luis Caputo, propuso liberar por completo el cepo cambiario hasta llegar a un tipo de cambio único y aceptar durante algunos meses una inflación de entre 3% y 4% para reactivar la economía. En una entrevista radial, el economista aclaró que respalda el rumbo fiscal del Gobierno de Javier Milei, pero cuestionó con dureza la política monetaria y cambiaria: en el corto plazo, dijo, “no dan pie con bola”.

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Qué propone Cottani para el dólar

El eje de su planteo es el mercado de cambios. Según su diagnóstico, el cepo que todavía rige para las empresas y la intervención oficial mantienen el dólar real por debajo de su nivel de equilibrio.

Por eso pidió liberarlo “hasta que haya un tipo de cambio absolutamente único”. Consultado sobre cuál debería ser la cotización, evitó dar una cifra: respondió que la determina el mercado.

Además, reclamó una política monetaria “más laxa”. “Una economía que está financieramente reprimida es una economía que no atrae capitales”, argumentó.

La inflación de 3% a 4%, el planteo más incómodo

La propuesta más polémica para el oficialismo es la de convivir durante unos meses con una inflación de hasta 3% o 4% a cambio de un tipo de cambio más competitivo. Cottani sostuvo que el equilibrio fiscal impediría que esa suba de precios se espiralice. “No se puede tratar de bajar a la fuerza la inflación”, advirtió.

El planteo va en contra de la principal bandera económica del Gobierno. Para dimensionarlo: el INDEC informó una inflación de 1,9% en septiembre, y la consultora Eco Go proyecta 1,8% para octubre. Un rango de 3% a 4% implicaría, como mínimo, un ritmo una vez y media superior al actual.

Para respaldar su postura, el ex funcionario recordó que el crédito en pesos creció 140% por encima de la inflación entre marzo de 2024 y principios de 2025. Según su lectura, ese fue el único período en el que la economía se recuperó.

Respaldo al ajuste, pero con objeciones

Cottani insistió en que su crítica es técnica y que comparte el rumbo general en tres frentes: disciplina fiscal, apertura económica y reformas estructurales.

Reconoció el “gran ajuste” que permitió bajar el déficit primario desde el 5%. Sin embargo, habló de “maniobras” para sostener el equilibrio y afirmó que la plata no alcanza porque el Gobierno tardó en darse cuenta. También trazó un diagnóstico de largo plazo: la economía argentina, dijo, “viene estancada desde hace 15 años”.

Pese a las objeciones, el economista evitó romper con su ex jefe. Consideró que el Gobierno “está a tiempo” de corregir el rumbo y definió a Caputo como alguien “muy inteligente, capaz de hacerlo”.

Quién es Joaquín Cottani

Cottani formó parte del equipo de Luis Caputo al comienzo de la actual gestión, como secretario de Política Económica, un cargo que en los hechos lo convertía en viceministro. Renunció en junio de 2024 y fue reemplazado por José Luis Daza.

Es considerado un hombre de confianza de Domingo Cavallo: durante el gobierno de Carlos Menem fue subsecretario de Financiamiento en la gestión del ex ministro. Su salida del Ministerio de Economía se produjo en medio de las críticas de Cavallo al cepo, una discusión que ahora él mismo vuelve a poner sobre la mesa.