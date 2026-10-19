Visita del papa León XIV: el arzobispo de Luján aseguró que "todo sigue en pie"

El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig, ratificó que la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina se mantiene "en pie", a pesar del tumor maligno que le extirparon al Sumo Pontífice días atrás. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el Gobierno todavía espera la "confirmación" sobre la eventual visita papal.

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"Todo sigue en pie. Vamos para adelante", expresó Scheinig en diálogo con Radio Mitre, en medio de versiones periodísticas sobre supuestas recomendaciones médicas a León XIV para posponer sus compromisos en Sudamérica.

El arzobispo explicó que a ellos no les "dijeron" que "bajen" la organización, por lo que siguen "trabajando y preparando todo para recibirlo del ocho al 11" en el país, y espefícicamente en Luján el 11 de noviembre. "Nos sentimos muy responsables de recibir. Creemos que va a venir mucha gente", opinó. El representante eclesiástico señaló que su objetivo es "que la gente llegue bien y se vaya bien" de Luján cuando se acerquen a presenciar la misa del Papa. "Cómo repercute la figura de un líder espiritual en la vida de las personas es un misterio también", agregó Jorge Eduardo Scheinig.

La advertencia de Monteoliva: "Estamos aguardando"

En la conferencia de prensa conjunta con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra Alejandra Monteoliva mostró cautela al hablar sobre la eventual visita de León XIV. Monteoliva hizo referencia al viaje al anunciar que solamente 74 personas condenadas a prisión quedaron en el penal de Devoto, mientras que el resto ya fueron trasladadas a Marcos Paz. "Son los 74 internos que aguardan, como todos los argentinos estamos aguardando, la definición sobre la posibilidad de la visita papal", señaló la ministra de Seguridad.

Asimismo, y a pesar de las pocas definiciones que hay sobre el tema por el momento y en medio de múltiples versiones, Monteoliva añadió: "Una vez tengamos esa confirmación, se procederá al traslado de estas 75 personas que son las que van a participar, en el caso de que se concrete la bendición, en el marco de la agenda de Su Santidad.