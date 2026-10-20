Milei con petroleros: qué dijo sobre la suba del riesgo país y el dólar.

El presidente Javier Milei habló este lunes ante empresarios petroleros en la provincia de Neuquén y dijo que la suba del riesgo país, que este lunes trepó a 678 puntos (+4%), fue provocada por factores externos y defendió su programa económico. También afirmó que, para el gobierno, el dólar no está atrasado.

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Lo hizo en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 (AOG Patagonia 2026), el evento petrolero más grande del país, que se realiza esta semana en la provincia de Neuquén. Ante un auditorio de empresarios que piden garantías a largo plazo para financiar la nueva expansión de Vaca Muerta, Milei prometió estabilidad cambiaria, destacó el ingreso de dólares gracias las exportaciones energéticas y aseguró que la Argentina cuenta con respaldo financiero para afrontar los desafíos económicos de 2027.

Lejos de concentrarse exclusivamente en las definiciones que reclama la industria hidrocarburífera, Milei aprovechó su segunda visita a Neuquén desde que asumió en la Casa Rosada para defender el rumbo económico del gobierno. En su discurso se lo notó preocupado por vincular la escapada del riesgo país de los últimos días a lo que ocurre en el mundo y no lo que pasa en el país.

“El año que viene nos hemos construido un seguro de US$ 125.000 millones”, sostuvo Milei al enumerar las divisas y mecanismos financieros con los que, según sostuvo, podría atravesar el año electoral.

“El mundo está atravesando un shock negativo. Lo que está pasando en Medio Oriente y Rusia y Ucrania tiene impacto directo sobre el precio del petróleo y la energía”, afirmó. Además, añadió que “al contraerse la oferta, hace que haya un salto en el nivel de precios y ustedes lo ven transitoriamente como una aceleración en la tasa de inflación y eso hace en los bancos centrales la intención de subir las tasas de interés para poner en caja a la inflación”.

“El mundo va a niveles de actividad más bajos, a niveles de precios y tasas más altas. No nos pasa a nosotros nada más. La diferencia es que nosotros seguimos estando en los países que más crecen. En este contexto no paramos de comprar dólares a lo bestia. Si nosotros en este contexto hubiéramos dejado caer el tipo de cambio y se aplicara un modelo lineal, el tipo de cambio estaría en mil”, agregó.

“Todo el mundo tiene problemas de inflación. Nosotros lo vemos con una desaceleración de la inflación más lenta”, justificó Milei. También advirtió “a los que siguen esperando una devaluación les vuelvo a repetir: los que apostaron contra el peso ya perdieron mucha plata y van a seguir perdiendo”.

La insistencia en ese mensaje no es ajena a las necesidades de la industria energética. Para avanzar con proyectos de gran escala, las compañías necesitan previsibilidad sobre los costos, el acceso a divisas y las condiciones para repagar inversiones que demandan años de desarrollo. Sobre todo preocupa que el gobierno que llegue en 2027 mantenga a Vaca Muerta como motor económico.

Milei aseguró que la Argentina terminará 2026 con un superávit comercial cercano a los US$ 30.000 millones y afirmó que, desde las elecciones de 2025, el gobierno compró US$ 20.000 millones y en lo que va del año alcanzaron los US$ 16.000 millones.

A esos números sumó el swap con China y con Estados Unidos y los ingresos previstos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con ese conjunto de herramientas, el gobierno construyó un respaldo de US$ 125.000 millones, según explicó el presidente en Neuquén.

“Es decir, ‘macroprudencialmente’ las cosas las estamos haciendo”, concluyó. Además, subrayó que “todo el mundo tiene problemas de inflación. Nosotros lo vemos como una desaceleración de la inflación más lenta”, reconoció.

Vaca Muerta y el RIGI

El presidente reivindicó la política de desregulación de su gobierno y destacó el rol del RIGI como herramientas para atraer capitales. “Todo comenzó con un punto del decreto 70 de 2023 que fue la eliminación del barril criollo”, afirmó, en referencia a una de las medidas adoptadas al comienzo de su gestión que eliminó el precio interno del petróleo para ir a un esquema de precios de paridad de exportación.

Milei también señaló que hay US$ 210.000 millones en proyectos anunciados en el RIGI y que el 45% corresponde al sector de petróleo y gas. Sobre el debate de si era necesario un esquema de beneficios fiscales, impositivos y cambiarios a 30 años para las inversiones en Vaca Muerta, el mandatario se preguntó: “¿Cómo puede tener un costo fiscal una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?”.

Este punto genera controversias ya que algunos sectores advierten que las inversiones en el petróleo y gas no convencional se iban a realizar con o sin el esquema de beneficios que lanzó en 2024 el gobierno libertario.

La industria piensa más allá de Milei

Gracias a Vaca Muerta, las compañías se preparan desde hace al menos cinco años para alcanzar una nueva escala de producción de hidrocarburos en Neuquén. La clave era poder avanzar en nueva infraestructura para construir oleoductos y gasoductos dedicados exclusivamente a la exportación.

Este año, la producción de petróleo podría alcanzar por primera vez el millón de barriles diarios. Pero las proyecciones de crecimiento para 2030 es que la industria alcance 1.300.000 y llegue a 1.600.000 de barriles por día para 2035. Si bien estaría lejos de los principales países productores de petróleo, la Argentina podría pasar a ser un actor relevante por la nueva escala de producción de crudo y gas porque se podría consolidar como un productor seguro en el mundo.

En agosto, la producción local trepó a los 943.000 barriles diarios y superó ampliamente el récord de la Argentina de 847.000 barriles de 1998. El 72% de ese volumen se produjo en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

La expansión impacta en el comercio exterior (en el próximo gobierno el impacto será mayor). Durante el primer semestre de este año el petróleo fue la principal exportación del país (superando a la soja), con ventas por US$ 4.693 millones, es decir, un 47,7% más que en 2025. Y 2027 superará, a su vez, a 2026.