Javier Milei decidió encarar el tramo final de su mandato con la Corte Suprema conformada por los tres jueces actuales. La composición de hoy con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti finalmente será la misma hasta el 10 de diciembre de 2027. Así lo decidió el Presidente, según supo El Destape de fuentes inobjetables.

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Los argumentos que dan en el Gobierno son que el mandatario "está muy conforme" con la actuación de esta Corte con los tres jueces. "La verdad es que nos está yendo bien con esta Corte, no tenemos por qué tocar nada", expresaron ante este portal desde el mundo libertario.

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¿Por qué Javier Milei decidió no completar los cargos en la Corte Suprema?

La intención de completar la Corte con dos jueces más, una idea que impulsó Milei en el comienzo de su mandato y que tuvo el episodio fallido de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, fue abortada finalmente por el Presidente.

Cuando la rosca judicial estaba manejada políticamente por Santiago Caputo, a través de su alfil Sebastián Amerio, por pedido expreso de Milei, el Gobierno trabajó para llegar a cinco cortesanos y equilibrar el bloque de poder de Rosatti e inclinarlo hacia Lorenzetti. Pero el Senado volteó los pliegos de Lijo y García Mansilla y el plan se truncó.

Milei buscó planes B, pero fracasó y luego Karina Milei intervino el Ministerio de Justicia. Se dio la salida de Mariano Cúneo Libarona y el bloque de Caputo salió eyectado de ese organismo. Lo tomaron Juan Bautista Mahiques y el karinista Santiago Viola. Ambos generaron puentes con Rosatti, el menos interesado en completar la Corte.

La nueva mesa judicial libertaria: Karina Milei, Santiago Viola y el acuerdo con Rosatti

El Presidente finalmente se convenció de que la Corte debía seguir con tres y no va a haber novedades de nuevos magistrados en el máximo tribunal pese a rumores que giran sobre nuevos nombres de jueces para proponer al Senado.

Lo cierto es que la Corte de tres no complicó al Gobierno, hubo fallos favorables y lo más importante: no movió expedientes complejos para Milei.

El fallo controvertido de la semana pasada finalmente le dio frutos al Gobierno. Es que la Corte Suprema el viernes pasado dejó vigente la ley de tierras y le dio una mano a Milei antes de la sesión donde la oposición buscaba voltear el DNU 70/2023.

El fallo clave de la Corte Suprema que le dio oxígeno a Milei antes del debate en Diputados

Para esa resolución de la Corte, el Gobierno activó puentes con el tribunal a través del Secretario de Justicia, el todoterreno Santiago Viola. Y el jueves dio sus frutos: no hubo quórum en Diputados.

Una semana después, en el Gobierno son tajantes: "No se va a ampliar la Corte Suprema, ya está. Milei está conforme con los tres", ratificaron ante este portal. Las charlas de Lorenzetti en Olivos para convencer a Milei de lo contrario por ahora fueron en vano, por lo menos en este primer mandato del libertario.