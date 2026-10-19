Crisis de Milei: en julio cerraron 948 empresas

La cantidad de empresas con trabajadores registrados volvió a disminuir en julio y profundizó una tendencia que se mantiene por la crisis económica que generó Javier Milei. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante el último mes se registraron 948 empleadores menos en el país, una caída del 0,2% frente a junio.

{{{htmlAmp}}}

Con este resultado, según el relevamiento de Fundar, el indicador acumuló 18 meses consecutivos de bajas mensuales y 29 retrocesos interanuales. En la comparación con julio de 2025, el saldo negativo llegó a 15.475 empresas, equivalente a una contracción del 3,1%.

La reducción es todavía mayor si se toma como referencia noviembre de 2023, el último mes completo previo a la asunción del gobierno de Javier Milei. Desde entonces, el país perdió 32.290 empleadores con personal registrado, un descenso del 6,3% del total. Cabe señalar que la estadística de la SRT considera como empresa a toda persona física o jurídica que tenga al menos un trabajador registrado en relación de dependencia, con excepción del personal de casas particulares.

Transporte, inmobiliarias y construcción, entre los más afectados

El retroceso de julio alcanzó a 13 de las 18 actividades económicas relevadas. Entre los sectores con mayores caídas porcentuales se ubicaron:

Minería: disminución del 1%, equivalente a 15 empresas.

Alojamiento y gastronomía: baja del 0,7%, con 168 empleadores menos.

Agua y gestión de residuos: retroceso del 0,4%, equivalente a cinco empresas.

En la comparación interanual, 14 de los 18 sectores registraron una reducción en la cantidad de empleadores. Aunque algunas actividades mostraron variaciones positivas, no alcanzaron para revertir el resultado general. Los datos acumulados desde noviembre de 2023 también reflejan diferencias importantes entre ramas de actividad. Catorce sectores redujeron su número de empresas durante el período, con especial impacto en actividades vinculadas a la circulación de mercancías, el mercado inmobiliario y la construcción.

Los mayores retrocesos desde el inicio de la actual gestión fueron:

Transporte y almacenamiento: caída del 17,84%, con 7.043 empresas menos.

Actividades inmobiliarias: reducción del 14,23%, equivalente a 4.223 empleadores.

Construcción: baja del 9,64%, con 2.099 empresas menos.

En el otro extremo, algunos rubros mostraron aumentos interanuales. Servicios administrativos registró una suba del 2,47%; asociaciones y servicios personales, del 2,06%; electricidad y gas, del 0,99%; y salud, del 0,69%.

La crisis se extiende a la mayoría de las provincias

La retracción también se observa en la distribución territorial. Durante julio, 17 de las 24 jurisdicciones del país registraron una disminución mensual en la cantidad de empleadores. Las mayores bajas porcentuales se produjeron en Tierra del Fuego, con un retroceso del 1,3% y 30 empresas menos; Santa Cruz, con una caída del 0,7% y 26 empleadores menos; y Mendoza, donde la reducción fue del 0,5%, equivalente a 106 compañías.

Solo siete provincias terminaron el mes con variaciones positivas:

La Rioja: aumento del 0,64%, con 14 empresas más.

Misiones: suba del 0,52%, equivalente a 44 empleadores.

Tucumán: crecimiento del 0,37%, con 38 empresas adicionales.

Catamarca: incremento del 0,21%, equivalente a seis empresas.

Entre Ríos: avance del 0,07%, con 11 empleadores más.

Corrientes: aumento del 0,03%, equivalente a dos empresas.

La Pampa: suba del 0,02%, con un empleador adicional.

La comparación anual presenta un panorama más extendido: 23 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos empresas que en julio de 2025. Neuquén fue la única excepción, con un crecimiento del 0,16%. La Rioja y Misiones registraron las mayores caídas interanuales, del 16,4% y el 8,6%, respectivamente.

En tanto, desde noviembre de 2023, 23 provincias redujeron su cantidad de empleadores. Neuquén volvió a ser la excepción, con un incremento acumulado del 1,1%. En ese mismo período, La Rioja encabezó las bajas provinciales, con una contracción del 19,2%, seguida por Tierra del Fuego, con el 15%, y Catamarca, con el 14,5%.

Sólo Neuquén muestra números positivos desde que asumió Milei.