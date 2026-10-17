Una película de salida de divisas y bache financiero: con Milei se fugaron USD 48.000 millones

La película continua del trío Caputo-Basilli-Milei podría llamarse Fuga y Bache financiero. Esa es la caracterización que hizo el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA – CTA) sobre el devenir del programa económico de este año y los desafíos para 2027 en medio del escenario electoral: hay una fuga de capitales acumulada de 48.800 millones de dólares y proyecta un bache financiero de 22.000 millones para 2027.

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La actividad no crece y la inversión extranjera directa se encuentra en números negativos a pesar del RIGI, la Ley de Bases y el DNU 70/2023. Lo que aumenta es la formación de activos en el exterior. Durante los primeros ocho meses del año, la fuga fue de 18.700 millones de dólares. Desde el inicio de la administración Milei se contabiliza una salida de 48.000 millones, de los cuales solo una quinta parte de esas divisas quedó depositada en el sistema financiero.

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Frente a este drenaje permanente como consecuencia de la apertura de la cuenta capital y de las facilidades para distribuir dividendos en un esquema económico de enclave, la brecha financiera para el 2027 asciende a los 22.000 millones de dólares, según los cálculos de CIFRA en función de los vencimientos de deuda privada y con organismos externos.

¿Quién será el salvador de Caputo-Milei en 2027?.

¿Quién será el salvador de Caputo-Milei en 2027? ¿Otra vez aparecerá el amigo Bessent, apalancado por otro amigo del quinto piso del Palacio de Hacienda como Bob Citrone? Se toman apuestas.

La administración Milei se sostiene por el pleno exportador de la soja, la minería y los hidrocarburos, actividades que se desarrollan bajo un esquema de enclave. Lo paradojal es que la inversión privada no para de caer. El descenso de la inversión bruta fija se remonta al primer trimestre de 2025. Desde entonces, acumula una caída del 12,4% en términos absolutos hasta el segundo trimestre de 2026.

“Diversos elementos inciden en este desempeño de la inversión. Las altas tasas de interés en dólares, que estimulan el ´carry trade´ con estabilidad cambiaria, tienden a desviar a la inversión de la esfera productiva a la financiera. Asimismo, los campos de inversión productiva se estrechan por la reducción del consumo de los sectores populares ante la reducción de los ingresos reales y la apertura comercial en tiempos de guerra comercial. Por último, entre otras, la fragilidad externa del modelo incide negativamente en las expectativas alentando la ´preferencia por la liquidez´ que en la economía argentina se refleja en la salida de capitales al exterior”, explicaron Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti en el último informe de coyuntura de CIFRA – CTA.

Esta crisis de inversión se completa con el saldo negativo de la inversión extranjera directa y la fuga de divisas. De acuerdo a los cálculos de CIFRA – CTA, desde el inicio del gobierno de Milei se acumula una Formación de Activos en el Exterior (FAE) por 48.804 millones de dólares. Su crecimiento a partir del segundo trimestre de 2025 guarda correspondencia con la eliminación del control de cambios para personas (no para empresas) en el marco del acuerdo con el FMI.

Dólares fuera del sistema: la radiografía de la FAE y el rol de las utilidades

¿A dónde fueron todos esos dólares? ¿La totalidad de los 48.000 millones de dólares salieron del sistema económico local? Un dato lo aporta el registro de los depósitos en dólares del BCRA: los depósitos en moneda extranjera aumentaron, apenas, la quinta parte del total de la FAE: 10.800 millones de dólares entre marzo de 2025 y agosto de 2026. El resto, fuga a la máxima potencia.

El otro elemento asociado a la caída de la inversión tiene que ver con el rojo de la inversión extranjera directa que fue negativa en los primeros 8 meses de 2025 y 2026: -1.187 y -686 millones de dólares, respectivamente. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026 acumula una reducción neta de 1.788 millones de dólares.

El modelo de Milei solo cierra con fuga. En esto coinciden el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) y CIFRA – CTA. ¿Entonces para qué impulsaron el RIGI si la inversión sigue por el piso? La respuesta es sencilla: para llevarse los dólares del modelo exportador de enclave a través del giro de utilidades.

“El excedente del capital, en lugar de volcarse a la inversión productiva, se orientó a los giros al exterior, especialmente cuando se abrió la posibilidad de distribuir utilidades en 2026. Así, el giro alcanzó los 3.801 millones de dólares en los primeros 8 meses del año, contribuyendo a la fragilidad del sector externo”, indicaron Manzanelli y Amoretti.

El bache financiero de Caputo: la factura millonaria de la deuda en 2027

El bache financiero de Caputo es la fragilidad externa del modelo, en un escenario donde los términos de intercambio de las materias primas exportables se encuentran en valores récord. Pero los dólares que se generan del comercio exterior –supervisados por el FMI– se repartieron antes de que ingresen al BCRA. Por eso no hay crecimiento económico al margen de los números positivos para los sojeros, la minería, el petróleo y el gas.

“Como en una puerta giratoria, los ingresos al BCRA de 23.000 millones por el superávit comercial contrastan con los 37.700 millones que se fueron por la formación de activos externos, los intereses de la deuda, el déficit de servicios y el giro de utilidades al exterior. Esa diferencia fue cubierta con deuda”, describieron desde CIFRA – CTA. Esa deuda está valuada en los 19.000 millones de dólares en los primeros 8 meses de este año, cuando el BCRA solo pudo retener el 50% de las divisas liquidadas por los exportadores.

Con un riesgo país que se resiste quedarse en los 500 puntos y se muestra más cómodo por arriba de los 600 puntos, los desafíos se trasladan al 2027. ¿Quién saldrá al rescate de los endeudadores seriales Caputo-Bausilli?

Los vencimientos en moneda extranjera ascienden a 24.900 millones de dólares en 2027, de los cuales 15.700 corresponden a vencimientos de capital y 9200 millones a los intereses. A esos compromisos se suman los vencimientos del BOPREAL por 5000 millones de dólares.

También se deben contabilizar los vencimientos de los gobiernos subnacionales con otros 2400 millones de dólares en vencimientos y las Obligaciones Negociables de las empresas por otros 8200 millones. En total, los vencimientos del 2027 ascienden a 40.700 millones de dólares.

De acuerdo al programa presentado por Caputo y luego redefinido en el proyecto del Presupuesto, a su gestión le estarían faltando 22.000 millones de dólares. Ese es el grueso del bache financiero del programa de La Libertad Avanza. ¿Bessent atenderá el teléfono? Las exportadoras que siguen pagando divididos saben que tienen sus dólares garantizados (por ahora).