La Ciudad de Buenos Aires amaneció con un paro de subtes hoy 20 de octubre de 2026. Dos trabajadores de la línea B fueron detenidos, acusados de presuntamente haber impedido el normal desarrollo del servicio de transporte público. La detención desató la medida de fuerza convocada por Metrodelegados. Seguí minuto a minuto el conflicto y qué pasa con el transporte público en la ciudad de Buenos Aires.
Paro de subtes EN VIVO: el minuto a minuto de la medida de fuerza de Metrodelegados y el conflicto con el gobierno de CABA
Metrodelegados anunció un paro de subtes por tiempo indeterminado por la detención de dos trabajadores de la línea B. El conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuándo volvería el servicio.
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Alerta por paro de subtes: hasta cuándo se mantendrá la medida de fuerza
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Paro de subte: todas las líneas y Premetro fueron interrumpidas por una medida de fuerza
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Paro de subte en la Línea A: a partir de qué hora no habrá servicio y hasta cuándo
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Paro en la Línea A del subte: será este martes desde las 19 hasta el cierre
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Paro y caos en la Línea C del subte: los reclamos
La línea C del subte permanece cerrada este lunes por un paro gremial de último momento, en reclamo por la presencia de asbesto en formaciones y el incumplimiento de acuerdos por parte de la concesionaria.
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Paro de Subte: qué líneas estarán afectadas y desde qué hora será la medida
El sindicato de trabajadores del Subte y Premetro anunció un paro total para este miércoles 11 de febrero. Todos los detalles.
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13:41 | 09/02/2026
En pie de guerra por la Reforma Laboral, gremios del transporte van al paro este miércoles
Es en respuesta al proyecto oficial que ese mismo día será debatido en el Senado.
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Apertura de molinetes en Plaza de Mayo de la línea A: a partir de qué hora y hasta cuándo
Este viernes, trabajadores de la línea A del Subte realizarán una nueva medida de fuerza para exigir la reincorporación de Araceli Pintos, despedida tras denunciar acoso laboral. El gremio denuncia un despido discriminatorio, mientras que la empresa Emova justifica la desvinculación por incumplimientos.
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07:14 | 17/12/2025
Trabajadores de la Línea B liberan molinetes por la presencia de asbesto
La medida se realizará este miércoles en la estación Federico Lacroze, donde los accesos permanecerán abiertos durante toda la jornada en el marco de un reclamo por condiciones sanitarias y la presencia de asbesto.
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Terminó el paro de subtes y el transporte regresa a la normalidad
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Paro General del 10 de abril: Esto va a pasar con el transporte
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