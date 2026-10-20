Paro de subtes EN VIVO: el minuto a minuto de la medida de fuerza de Metrodelegados y el conflicto con el gobierno de CABA

La Ciudad de Buenos Aires amaneció con un paro de subtes hoy 20 de octubre de 2026. Dos trabajadores de la línea B fueron detenidos, acusados de presuntamente haber impedido el normal desarrollo del servicio de transporte público. La detención desató la medida de fuerza convocada por Metrodelegados. Seguí minuto a minuto el conflicto y qué pasa con el transporte público en la ciudad de Buenos Aires.

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