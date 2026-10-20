Paro de subte: Metrodelegados se declararon en estado de alerta por la tercerización de trabajadores

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) se declaró en estado de alerta ante la presencia de empresas tercerizadas que, según denunció la organización, realizan tareas que corresponden al personal de mantenimiento del subte. En este marco, advirtió un posible paro al afirmar que, si la medida continúa, la empresa concesionaria será la única responsable de una eventual ruptura de la paz social.

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La decisión fue comunicada el 19 de octubre de 2026, a través de un documento firmado por representantes del sindicato. En este contexto, el gremio informó que el plenario de delegados resolvió rechazar la tercerización de estas funciones, al considerar que la modalidad representa una violación del convenio colectivo de trabajo y constituye una forma de contratación ilegal. Asimismo, sostuvo que estas prácticas buscan compensar la falta de personal en los planteles de la empresa concesionaria Emova.

Por este motivo, la organización sindical exigió el cese inmediato de las tareas tercerizadas y manifestó su preocupación por la situación. Además, advirtió que, si la medida continúa, la empresa concesionaria será la única responsable de una eventual ruptura de la paz social, según expresó en el comunicado.

El documento lleva las firmas de Néstor Segovia, secretario general, y Virginia Bouvet, secretaria de Organización, y fue difundido por el Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP. Hasta el momento, la comunicación gremial no detalla posibles medidas de fuerza, aunque deja planteado el conflicto en torno a la contratación de personal tercerizado y la cobertura de puestos de mantenimiento.

Nota en desarrollo.