Obras en el Subte: el plan de la Ciudad que promete cambiar de fondo el viaje de millones de usuarios

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un ambicioso plan de obras y adquisiciones para transformar la red de subtes con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, brindar mayor confort y seguridad y reducir el índice de fallas en todo el sistema.

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Las tareas son impulsadas por Subterráneos de Buenos Aires (SBA) y el Ministerio de Infraestructura, y entre los avances previstos para principios de 2027 se destaca la llegada de 174 nuevos coches para la Línea B y el comienzo de las excavaciones de la nueva Línea F.

El Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas

El proyecto en ejecución más reciente es el Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas: se están reemplazando 84 equipos que, por su antigüedad, resultan obsoletos. El plan comprende tres etapas y los equipos a reemplazar representan casi el 30% del total de la red: 2 son para la Línea A, 31 para la B, 11 para la C, 29 para la D, 10 para la E y 1 para la H.

Hasta el momento finalizó la primera etapa con la renovación de siete equipos en seis estaciones: Pueyrredón y José Hernández (Línea D), San Juan (Línea C), Varela y General Urquiza (Línea E) y Venezuela (Línea H). La segunda abarca 36 escaleras y está comenzando, mientras que la tercera etapa se encuentra en licitación.

Los nuevos coches para la Línea A, B y C

"La Línea B, la más utilizada de la red, tiene coches con más de 60 años de antigüedad. Por eso decidimos renovar la flota entera con coches 0km", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: "Esto se suma a la licitación de la nueva Línea F, la primera en construirse en casi 20 años. Nuestra prioridad es que la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente".

Los coches serán cero kilómetro y contarán con aire acondicionado. También tendrán cámaras de seguridad, sistema de información a los pasajeros incorporado (visual y auditivo), iluminación led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparados para funcionar con un sistema de señales de tipo CBTC. Además, se realizarán obras de infraestructura claves como la renovación del sistema eléctrico y el recambio de vías y aparatos de vías.

Por su parte, en las líneas A y C se mejorará la frecuencia con la adquisición de 50 coches que llegarán al país a partir de enero.

Al mismo tiempo, se avanza con el Plan de Accesibilidad, a través del cual se sumarán 12 ascensores en distintas estaciones. Ya comenzó la obra para la colocación de un equipo en Federico Lacroze (Línea B) sentido a Leandro N. Alem y otro en Plaza de los Virreyes (Línea E). Además, avanza la licitación para instalar seis ascensores en José Hernández y Olleros (Línea D) y otros cuatro para Agüero y Scalabrini Ortiz (Línea D) que darán accesibilidad plena a las estaciones.

Al respecto, el presidente de SBA, Javier Ibañez, sostuvo: "Impulsamos varios proyectos vinculados a medios de elevación, para mejorar la circulación y la accesibilidad en las estaciones. Vamos a instalar nuevos ascensores y a renovar escaleras mecánicas que tienen entre 24 y 31 años, cuando la vida útil de una escalera es de 25. Por ende, son equipos que tienen un índice de fallas más elevado".

Otras obras en marcha y la renovación integral de estaciones

Por otro lado se avanza con el Plan de Renovación Integral de Estaciones a través del cual ya se pusieron en valor 20 y continúan en proceso otras 11. Además, finalizó la obra en la Central Obelisco que mejoró la accesibilidad y circulación en uno de los puntos más congestionados de la red. Otra de las tareas es la continuación de la obra del "loop del Premetro", que servirá para conectar los dos ramales y mejorar la operación y la frecuencia.

Asimismo, confirmaron que continuarán con la obra de ampliación del taller Congreso de Tucumán que permitirá duplicar la superficie de la cochera y del taller y, con ello, la cantidad de formaciones en las que se podrá trabajar. De esta manera, se agilizará el mantenimiento de los trenes, lo que redundará en una mayor cantidad de coches en servicio.

La proyección de la Línea F

La nueva Línea F vinculará transversalmente todas las líneas existentes y conectará la estación Constitución de la línea ferroviaria más transitada del país —el Tren Roca, por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario— y la estación Palermo de la Línea San Martín. También se construirán 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Diaz, Ecoparque y Pacifico. En total, el recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto de construcción como a nivel tecnológico. Las obras, según afirman, comenzarán durante el año próximo.

En cuanto al flujo de pasajeros, la línea podrá transportar a más de 450 mil personas diariamente. "El subte es una pieza fundamental de la movilidad de la Ciudad. Por eso, invertir en su presente y proyectar su crecimiento hacia el futuro es clave para tener una red cada vez más conectada, moderna y eficiente", afirmó Pablo Bereciartua, Ministro de Movilidad e Infraestructura.