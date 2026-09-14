Llegan los "muros verdes" a los subtes porteños: dónde se instalarán y cuáles serán sus funciones

Subterráneos de Buenos Aires (SBA) lanzó una licitación para instalar “muros verdes” en cinco estaciones de la red porteña, como parte de las intervenciones previstas para mejorar distintos espacios bajo su órbita.

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Las estaciones seleccionadas son Leandro N. Alem, de la línea B; Catedral, Juramento y Congreso de Tucumán, de la línea D; y Once, correspondiente a la línea H. La contratación incluye la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas y estructuras auxiliares necesarias para ejecutar los trabajos, según la información recopilada por el sitio EnElSubte.com.

"El objetivo es incorporar soluciones de infraestructura verde que contribuyan a la puesta en valor de los espacios públicos bajo la órbita de Subterráneos de Buenos Aires, mejorando las condiciones ambientales, funcionales y estéticas de las estaciones intervenidas", señalaron desde SBA.

¿En qué estaciones estarán los nuevos muros verdes del Subte?

Los nuevos muros verdes estarán en cinco estaciones de la red porteña: Leandro N. Alem, Catedral, Juramento, Congreso de Tucumán y Once.

De acuerdo con SBA, la elección incluye puntos ubicados en distintos sectores de la Ciudad y con una importante circulación diaria de pasajeros. Los trabajos estarán a cargo de la forma contratista, que deberán ejecutar cada instalación de acuerdo con las condiciones establecidas en la licitación.

El proyecto tiene un antecedente en la estación Facultad de Medicina, de la línea D, donde años atrás se colocó otro muro verde como parte de una acción publicitaria.

La instalación de muros verdes se suma a otras intervenciones en curso o previstas para las diferentes estaciones de la red. En primer lugar, avanza el plan de puesta en valor de estaciones, en el ya fueron intervenidas y rehabilitadas un total de 20 paradas.

Actualmente, permanecen en obra otras siete: Tribunales, Medrano, Entre Ríos, General Urquiza, Ángel Gallardo, Independencia y Lavalle.

En paralelo, se lanzaron cinco licitaciones para la instalación y renovación de escaleras mecánicas y ascensores. Entre estas últimas, se destacan las compras destinadas a Federico Lacroze, de la línea B; Plaza de los Virreyes, de la línea E; Olleros y José Hernández, de la línea D; y Agüero y Scalabrini Ortiz, también de la línea D.