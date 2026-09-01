La compañía Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) adjudicó las obras complementarias para completar la modernización de la estación Pueyrredón de la línea B. Los trabajos forman parte de una licitación que también contemplaba intervenciones en otras cuatro estaciones de la red.

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La contratación había sido lanzada en febrero de 2026 y contempla tareas tanto en los vestíbulos como en los andenes. La empresa adjudicataria será Algieri, que había quedado como la única firma que continuaba en carrera para este renglón, según informó el portal EnElSubte.com.

Pueyrredón ya había atravesado una renovación integral durante 2025 y permaneció cerrada durante varios meses.

¿Qué obras se realizarán en la estación Pueyrredón de la línea B?

El proyecto contempla tareas en los sectores de vestíbulo y andenes. Entre las principales intervenciones previstas figura la colocación de un revestimiento de aluzinc en el cielorraso, una solución que ya fue utilizada en otras estaciones de la red.

También se incorporará iluminación LED y equipamiento tecnológico destinado a brindar información a los pasajeros, además de espacios para publicidad. La documentación oficial contempla la instalación de módulos de pantalla LED indoor P2.5, junto con las estructuras y perfiles necesarios para su montaje.

La decisión de avanzar con Pueyrredón por separado responde a una evaluación financiera y presupuestaria realizada por SBASE. En el acta de adjudicación, la empresa estatal porteña señaló que estas tareas representan la etapa final de una intervención que ya había sido ejecutada y consideró conveniente completar primero las estaciones que habían alcanzado un determinado grado de renovación antes de comenzar nuevos proyectos.

La licitación original incluía además trabajos de puesta en valor en Sáenz Peña, Pasco y Alberti, de la línea A, y Dorrego, de la línea B. Esas intervenciones, sin embargo, no fueron adjudicadas en esta instancia y quedaron pendientes de una nueva definición.

La renovación de Pueyrredón se suma a un proceso más amplio de modernización de la línea B. El Gobierno porteño informó que la red también avanza con la renovación de la flota, la actualización del sistema de señalamiento y otras obras de infraestructura. En paralelo, comenzó la puesta en valor de la estación Medrano, que permanece cerrada por aproximadamente tres meses.