Colectivos y subte: todos los descuentos para viajar gratis en septiembre 2026

Los beneficios, que varían según la modalidad de pago, intentarán atenuar el peso de las tarifas de los servicios públicos de transporte que, sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ajustaron sus valores en un 4,1% promedio.

Los bancos y billeteras virtuales confirmaron los reintegros que arrancan este martes 1 de septiembre para pagar el transporte público. A continuación, te compartimos todas las promociones válidas durante septiembre 2026 para acceder a viajes gratis y reintegros en colectivos, subtes y taxis.

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Los beneficios, que varían según la modalidad de pago, intentarán atenuar el peso de las tarifas de los servicios públicos de transporte que, sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ajustaron sus valores en un 4,1% promedio.

El mismo incremento se implementó en el boleto de acceso a la red de subterráneos, el Premetro y las autopistas porteñas.

Una por una, las promociones en septiembre 2026

Banco Galicia

50% de reintegro en colectivos con NFC | Tope de $ 15.000 por mes.

Mercado Pago

Hasta 70% de reintegro en colectivos o subtes | Tope de $ 5000 por mes.

Naranja X

50% de reintegro en subte con pago QR | Tope de $ 5000 por mes.

50% de reintegro en subte, colectivo, peajes con débito NFC | Tope de $ 5000 por mes.

Mastercard

50% de reintegro en colectivos con NFC con tarjetas Mastercard de débito, prepagas y crédito de todos los bancos | Tope de $ 15.000 por mes y por tarjeta.

Santander

50% de reintegro en colectivos y subte con QR | Tope de $ 8000.

MODO + Macro

20% de reintegro en colectivos y subte con QR | Tope de $ 10.000.

Ripio

50% de reintegro en colectivos y subte con Crito card | Tope de $ 2000 (Bronze) - $ 4000 (Gold) - $ 6000 (Platinum) - $ 10.000 (Black)

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre 2026?

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 852,90 $ 1.356,11 3-6 km $ 947,71 $ 1.506,86 6-12 km $ 1.020,71 $ 1.622,93 12-27 km $1.093,77 $ 1.739,09

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires desde septiembre 2026?

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 1.111,19 $ 2.222,38 3-6 km $ 1.250,08 $ 2.500,16 6-12 km $ 1.388,98 $ 2.777,96 12-27 km $ 1.666,78 $ 3.333,56 Más de 27 km $ 1.959,58 $ 3.919,16

¿Cuánto cuesta el boleto de subte de la Ciudad de Buenos Aires septiembre 2026?