El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) simplificó el trámite para que jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad puedan acceder al pase gratuito para viajar en el subte.

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La nueva modalidad permite gestionar el beneficio en cualquiera de las sedes comunales porteñas con solamente el DNI y el último recibo de haberes.

“Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, remarcó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Jubilados y pensionados: ¿cómo hacer el trámite para viajar gratis en subte?

La modificación fue aprobada por la Legislatura porteña mediante el Despacho Nº 0339-26, que modifica la Ley Nº 6.817. El cambio apunta a facilitar el acceso al pase gratuito y elimina los requisitos digitales que formaban parte del procedimiento anterior.

Hasta ahora, quienes buscaban obtener el beneficio debían ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar una constancia de ARCA y gestionar la certificación negativa de ANSES. Con el nuevo esquema, esos documentos dejan de ser necesarios para iniciar la solicitud.

Para realizar la gestión, los jubilados y pensionados deberán acercarse a una sede comunal de la Ciudad de Buenos Aires y presentar:

DNI,

Último recibo de haberes.

El requisito económico se mantiene: pueden acceder quienes perciben hasta dos haberes y medio mínimos. También están incluidos los retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La medida se suma a otros cambios implementados en el acceso al pase gratuito. En mayo de 2026, el Gobierno porteño informó que 5267 personas mayores habían realizado el trámite entre septiembre de 2025 y abril de ese año. En ese momento, la documentación requerida incluía DNI, recibo de haberes, constancia de inscripción en ARCA y certificado de negativa de ANSES.

¿Dónde están las sedes de la Ciudad?