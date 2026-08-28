La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan preventivo para enfrentar el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño, con foco en las lluvias intensas, las tormentas persistentes y los anegamientos. El operativo abarca las 15 comunas e incluye vigilancia meteorológica, control de sectores vulnerables y despliegue de equipos ante distintos niveles de alerta.

El esquema contempla 177 puntos estratégicos distribuidos por el territorio porteño. Entre ellos aparecen pasos bajo nivel, puentes, estaciones de bombeo, desagües, calles y otros sectores considerados de riesgo frente a una acumulación rápida de agua.

¿Cómo será el operativo de la Ciudad para enfrentar a "El Niño"?

El despliegue territorial estará compuesto por 83 puntos fijos y 94 puntos dinámicos. Los primeros estarán ubicados principalmente en pasos bajo nivel y puentes, mientras que los segundos permitirán controlar el estado de desagües, estaciones de bombeo y posibles anegamientos.

El sistema será coordinado desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Dirección General de Defensa Civil y reunirá a diez organismos porteños. Participarán, entre otros, Bomberos de la Ciudad y Bomberos Voluntarios, Policía de la Ciudad, Tránsito, Orden Público, Hidráulica, Competencias Comunales, Fiscalización, Economía Social y AUSA.

Cada uno de los puntos establecidos contará con un informante encargado de transmitir en tiempo real lo que ocurra en el lugar. De esa manera, el operativo podrá modificar su despliegue de acuerdo con la evolución de cada episodio meteorológico.

La activación se realizará de manera escalonada. La primera etapa será el “Apresto y recorrido preventivo”, destinada a seguir el desarrollo del fenómeno. Luego podrá establecerse una “Alerta amarilla de alto impacto” y avanzar hacia una “Alerta naranja”, instancia en la que se movilizarán los equipos hacia los 177 sitios previamente determinados.

En caso de alerta roja, el dispositivo podrá incorporar nuevos puntos de cobertura si las condiciones lo requieren. Además, el director del Plan tendrá la posibilidad de elevar el nivel de activación cuando las mediciones de los arroyos, los avisos meteorológicos de corto plazo o la información obtenida en el territorio indiquen una situación de mayor riesgo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó el objetivo del esquema: “Tenemos la capacidad para anticiparnos, trabajar en equipo y de manera coordinada con todas las áreas del Gobierno. Nuestra prioridad es estar donde el vecino nos necesita”.

El fenómeno también llevó a acelerar las obras destinadas a mejorar el drenaje urbano. El mandatario informó que durante su gestión ya fueron terminadas más de 60 intervenciones para ampliar la capacidad de la red pluvial, junto con 18,5 kilómetros de nuevas tuberías, mientras que otras 14 obras pluviales e hidráulicas se encuentran en proceso de finalización.

Alerta por El Niño: el mapa de las zonas prioritarias en el centro y sur de la Ciudad

El plan contempla además trabajos en las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito, con intervenciones que apuntan a reducir anegamientos en Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.

El fenómeno de El Niño puede favorecer en el centro y noreste argentino, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires, lluvias superiores a los valores habituales, tormentas con ráfagas y acumulaciones de agua en períodos breves.