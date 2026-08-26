Premetro "infinito": la obra que cambiará el transporte en la Ciudad de Buenos Aires

El Premetro de la Ciudad de Buenos Aires avanza hacia un cambio en su recorrido con el cierre del denominado “loop” en Villa Lugano. La obra permitirá conectar los actuales ramales General Savio y Centro Cívico para transformar la línea en una única traza circular, en lugar de mantener dos recorridos separados con cabeceras diferentes.

El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 850 metros de nuevas vías y catenarias sobre el sector de la avenida Soldado de la Frontera que actualmente separa ambos extremos del servicio. De esta manera, las formaciones podrán completar un circuito y continuar su recorrido sin necesidad de llegar a una cabecera para regresar por el mismo tramo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había anunciado en enero de 2025 que la conexión entre Centro Cívico Lugano y General Savio se realizaría mediante un recorrido circular y estimó que la modificación podría reducir hasta un 50% los tiempos de viaje.

¿Cómo será el nuevo Premetro "infinito"?

Actualmente, el Premetro tiene como cabecera común la estación Intendente Saguier, donde combina con la Línea E del Subte, y desde allí se divide en dos ramales: uno llega hasta Centro Cívico Lugano y el otro hasta General Savio. El recorrido tiene una extensión de 6,4 kilómetros hasta Centro Cívico y de 7,4 kilómetros hasta General Savio.

Con el cierre del "loop", ambos ramales quedarán unidos en el extremo sur. El nuevo tramo permitirá que una formación que llegue a General Savio pueda continuar hacia Centro Cívico y, desde allí, regresar hacia el sector de Villa Soldati y posteriormente Intendente Saguier. En el sentido contrario, podrá realizar el circuito inverso.

La obra se concentrará en Villa Lugano e incluirá intervenciones sobre la calzada y las veredas, además de la instalación de señalización horizontal y vertical. El proyecto también contempla tres nuevos paradores, la demolición y reconstrucción de otro y la puesta en valor de las estaciones Larrazábal, Nicolás Descalzi y Gabino Ezeiza.

El cierre del circuito estaba contemplado desde el diseño original del Premetro, inaugurado en 1987, pero durante décadas no llegó a concretarse. La licitación para ejecutar la obra fue lanzada en 2024 y adjudicada en enero de 2025 a una unión transitoria de empresas integrada por LX Argentina y Xapor.

Los trabajos tuvieron demoras y durante 2026 se retomaron las tareas preliminares. En junio, todavía no había comenzado el tendido de los nuevos rieles, aunque ya se ejecutaban trabajos de ensanche de calzada y preparativos para la instalación de la infraestructura necesaria para la catenaria.

El proyecto forma parte del plan de mejora operativa del Premetro y se suma a la renovación de sus estaciones. De acuerdo con la información publicada por el Gobierno porteño, la intervención busca completar la conexión entre General Savio y Centro Cívico y sumar infraestructura para que ambos ramales funcionen como una sola línea.

La modificación mantendrá la conexión del Premetro con la Línea E a través de Intendente Saguier. Así, los pasajeros que viajen desde Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati continuarán teniendo acceso al resto de la red de subterráneos mediante ese punto de combinación.