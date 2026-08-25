El nuevo trazo tiene dos carriles y se extiende entre las calles Guaminí y José Ignacio Rucci, en sentido hacia el centro porteño

La Autopista Dellepiane sumó un nuevo tramo habilitado con la apertura de la Colectora Sur y una salida hacia la avenida Riestra, en Villa Lugano. La intervención permite completar el sistema de dos colectoras previsto para la renovación integral de uno de los principales accesos del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo trazo tiene dos carriles y se extiende entre las calles Guaminí y José Ignacio Rucci, en sentido hacia el centro porteño. También incorpora una conexión desde Montiel y una nueva salida a la altura de Cosquín, que permite acceder a la avenida Riestra y al puente Río Negro.

La apertura modifica además la circulación de los colectivos que atraviesan la zona. Las líneas 56, 86 y 193 comenzaron a utilizar las colectoras anexadas y dejaron de realizar el ascenso y descenso de pasajeros sobre la traza principal.

¿Qué cambia en la Autopista Dellepiane y cómo funcionan las nuevas paradas de las líneas 56, 86 y 193?

Con la habilitación de la Colectora Sur quedó completado el esquema de vías laterales de la Autopista Dellepiane. La nueva infraestructura busca separar el tránsito local del de media distancia y resolver las interrupciones que históricamente afectaban la circulación lateral antes de llegar a la avenida General Paz.

La nueva alternativa se suma a la Norte, que había sido habilitada en julio y tiene dos carriles entre Timoteo Gordillo y la avenida Piedrabuena, con circulación hacia la General Paz. De esta manera, ambas vías laterales permiten ordenar los movimientos de los vehículos que utilizan los accesos y conexiones de la zona.

En cuanto al transporte público, las líneas 56, 86 y 193 fueron trasladadas a las colectoras y cuentan con nuevas paradas. El objetivo es que los pasajeros puedan subir y bajar de las unidades fuera de la calzada principal. Además, se agregó otra parada.

“Con las dos colectoras nuevas le damos continuidad a un acceso fundamental del sur de la Ciudad y le devolvemos tiempo y tranquilidad a miles de personas que transitan la zona todos los días”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, también se refirió al avance de los trabajos: “La modernización de la autopista Dellepiane es una de las obras más importantes de la gestión de Jorge Macri y estamos cumpliendo los plazos que fueron fijados”.

La reorganización de los colectivos es parte de una etapa intermedia del proyecto. El plan contempla, para una fase posterior, un corredor exclusivo para el transporte público en el centro de la autopista, desde la avenida Piedrabuena hasta su conexión con el Metrobús de la Autopista 25 de Mayo.

La transformación también incluye un parque lineal de cuatro kilómetros a los laterales de la autopista, con espacios deportivos, senderos peatonales y bicisendas. El proyecto apunta a modificar integralmente este acceso del sur porteño, por el que circulan unos 200.000 vehículos por día.