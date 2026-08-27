Cambios en el subte: la nueva obra bajo tierra para conectar dos líneas con miles de usuarios

El proyecto contempla la construcción de un pasaje subterráneo que atravesará por debajo de la avenida Independencia y continuará hasta la calle Lima.

La estación Independencia del Subte porteño tendrá un nuevo acceso para aliviar la concentración de pasajeros que se produce en el nodo donde combinan las líneas C y E, especialmente durante los horarios de entrada y salida de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Tras un acuerdo firmado por el presidente de SBASE, Javier Ibáñez, y el titular de la casa de estudios, Héctor Masoero, se llevará a cabo la construcción de una conexión alternativa que permitirá vincular directamente el sector universitario con el sistema de subterráneos.

La necesidad de sumar una nueva boca está relacionada con la cantidad de pasajeros que circulan por el área. De acuerdo con estimaciones de la UADE, se registran más de 30.000 viajes en subte hacia y desde su campus, considerando los desplazamientos de ida y vuelta correspondientes a los tres turnos de cursada.

¿Cómo será el nuevo acceso a las líneas C y E?

El proyecto contempla la construcción de un pasaje subterráneo que atravesará por debajo de la avenida Independencia y continuará hasta la calle Lima. De esta manera, se generará una nueva conexión peatonal entre el Subte, la universidad y el entorno de la zona.

La obra también incluirá un ascensor que comunicará el nivel bajo superficie con la salida ubicada sobre Lima. La incorporación de este equipamiento permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad de la estación para personas con movilidad reducida.

El nuevo ingreso estará integrado al nodo de combinación de las dos estaciones Independencia: la correspondiente a la línea E, ubicada bajo la calle Lima, y la de la línea C, situada en las inmediaciones de la avenida Independencia y Bernardo de Irigoyen. El acceso no será exclusivo para alumnos o trabajadores de la universidad: estará habilitado para todo el público.

El objetivo de la intervención es distribuir mejor el flujo de pasajeros que actualmente se concentra en los accesos existentes. Los documentos del Gobierno porteño citados en el proyecto señalan que la nueva conexión permitirá reducir la saturación de las veredas y agilizar el ingreso y egreso de estudiantes y peatones que llegan desde el norte por la calle Lima.

La estación Independencia constituye uno de los puntos de combinación de la red porteña. La línea C conecta Constitución con Retiro, mientras que la línea E atraviesa el eje que une Retiro con Plaza de los Virreyes-Eva Perón. La conexión entre ambas permite realizar el transbordo dentro del área de Independencia.