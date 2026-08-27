Aumento de colectivos, subtes y trenes en septiembre 2026: cuánto vale el transporte público

Viajar en transporte público será más caro desde septiembre de 2026. A partir del primer día del mes entrarán en vigencia nuevos aumentos en las tarifas de colectivos, subtes y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los ajustes serán diferentes según el servicio y la jurisdicción. Los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,1%, mientras que las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires tendrán una suba del 4,3%.

El subte porteño también tendrá una actualización y el boleto pasará a costar $1.753. El incremento más fuerte, sin embargo, se dará en los trenes, donde el boleto mínimo avanzará 14,29%, de $420 a $480 para los pasajeros con tarjeta SUBE registrada.

Colectivos: cuánto cuesta el boleto en CABA desde septiembre

Los colectivos que circulan bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,1%. De esta manera, el boleto mínimo pasará de $852,90 a $887,87.

Con la SUBE registrada, las tarifas según la distancia serán:

Hasta 3 kilómetros: $887,87.

$887,87. De 3 a 6 kilómetros: $986,57.

$986,57. De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56.

$1.062,56. De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.

La actualización alcanza a las 28 líneas que circulan dentro de la Ciudad y que se encuentran bajo jurisdicción porteña. Con este nuevo ajuste, los colectivos de CABA acumularán una suba del 43,70% durante 2026.

Valor del subte en septiembre

Colectivos en Provincia: cuánto sale el boleto en septiembre

En la provincia de Buenos Aires, el incremento será algo mayor: las tarifas subirán 4,3% desde septiembre. El boleto mínimo pasará de $1.111,19 a $1.158,97, mientras que para los recorridos más largos el pasaje superará los $2.000.

Los nuevos valores serán:

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.

$1.158,97. De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.

$1.303,83. De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.

$1.448,71. De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.

$1.738,45. Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

Con la actualización de septiembre, los colectivos bonaerenses acumularán un incremento del 68,76% en lo que va del año.

Subte: cuánto cuesta desde septiembre 2026

También aumentará el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 1° de septiembre, el boleto para quienes tengan la SUBE registrada pasará de $1.684 a $1.753.

El Premetro, en tanto, tendrá una tarifa de $613,55.

Continuará vigente el esquema que reduce el precio del boleto para quienes realizan una mayor cantidad de viajes durante el mes:

De 1 a 20 viajes: $1.753.

$1.753. De 21 a 30 viajes: $1.402,40.

$1.402,40. De 31 a 40 viajes: $1.227,10.

$1.227,10. Desde 41 viajes: $1.051,80.

También seguirán vigentes los pases gratuitos para los grupos contemplados por la normativa y el boleto estudiantil.

Cuánto costará el boleto del colectivo

Trenes: cuánto sale el boleto desde septiembre

Los trenes del AMBA tendrán el incremento porcentual más importante entre los principales medios de transporte. El boleto mínimo pasará de $420 a $480, lo que implica un aumento del 14,29% para los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada.

La actualización alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

De esta manera, desde septiembre el transporte público tendrá nuevos pisos tarifarios: $480 para viajar en tren, $887,87 para los colectivos porteños, $1.158,97 para los bonaerenses y $1.753 para el subte.