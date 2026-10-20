Paro de subtes y reducción de colectivos: a qué se debe y todo lo que se sabe hasta ahora

La Ciudad de Buenos Aires comenzó este martes 20 de octubre con un paro de subtes de todas las líneas por la detención de tres trabajadores de la línea B. La medida de fuerza se sumó a lo que será una posible reducción del servicio de colectivos en la noche de hoy.

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Paro total del servicio de subtes: qué se sabe hasta ahora

Todas las líneas del subte (A, B, C, D, E y H) y el Premetro se encuentran sin servicio este martes , como respuesta a la detención de dos trabajadores acusados de haber impedido el normal desarrollo del servicio del transporte público. La detención en la mañana de este martes llevó a un paro indeterminado del servicio de subte, convocado por Metrodelegados.

, como respuesta a la detención de dos trabajadores acusados de haber impedido el normal desarrollo del servicio del transporte público. La detención en la mañana de este martes llevó a convocado por Metrodelegados. Un miembro de la comisión directiva de Metrodelegados, Jorge Méndez, aseguró en diálogo con El Destape Radio que la empresa Emova fue quien realizó "la primera acción violenta" al suspender a un trabajador "de manera unilateral" por querer liberar un molinete. Luego, detuvieron a otros dos metrodelegados. " Esto se resuelve en cinco minutos, liberan a los tres compañeros detenidos y nosotros reanudamos el servicio ", sotuvo Méndez.

", sotuvo Méndez. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad y sostuvo desde España: "El que bloquea un servicio esencial va preso". Además, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad intimó a los trabajadores del subte, mediante la Resolución 1201/SECTE/26, garantizar la prestación de los servicios mínimos.

respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad y sostuvo desde España: Además, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad intimó a los trabajadores del subte, mediante la Resolución 1201/SECTE/26, Después de las 15 horas del martes 20 de octubre, liberaron a Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, los metrodelegados que estaban detenidos. Luego, alrededor de las 15.41 del mismo día, se levantó el paro de subte y todas las líneas de subte volvieron a entrar en funcionamiento.

El paro de subte se mantiene por tiempo indeterminado en las líneas A,B,C,D, E y H

Colectivos: qué líneas circulan con menos frecuencia este martes

Además, este martes 104 líneas de colectivo de la provincia y Ciudad de Buenos Aires podrían circular con reducción de servicio entre las 22 y las 5 horas. La medida no representaría la suspensión completa, sino una menor circulación.

Según señalaron las empresas, las líneas que podrían circular con menor frecuencia son:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Con la intención de desactivar las medidas de fuerza, el Gobierno nacional recibió a las empresas de colectivos en la sede de la Secretaría de Transporte. Las cámaras patronales exigen una recomposición urgente de los ingresos reconocidos por el Estado y la cancelación de una deuda de subsidios que, según estiman, alcanza los 40.000 millones de pesos.

Las cámaras de transporte analizar reducir la frecuencia o para el miércoles 21 de octubre

Además, solicitan el aumento de la tarifa para garantizar el funcionamiento de los servicios. Según pudo saber El Destape de fuentes al tanto de lo que se habló en la reunión, el Gobierno se niega a otorgar una suba del boleto. Frente a la negativa, analizan un paro general de colectivos para el miércoles 21 de octubre.

La reducción del servicio esta noche o el paro de mañana se definirá en las próximas horas. "Se va a resolver en el transcurso de la tarde. Cada una de las cámaras (CETUBA, CTPBA, CEAP y CEUTUPBA) va a convocar a sus asociados de manera individual, le va a explicar lo que prometió el Gobierno y cada una decidirá cómo continuar", anticiparon.