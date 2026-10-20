Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 20 de octubre

Milei y Caputo atrasaron el dólar otro 1% y se disparó la fuga de divisas

El peso se apreció 1,3% durante septiembre, cuando la inflación alcanzó 1,9% y la devaluación sólo 0,3%, pero desde el pico del precio del dólar del mes pasado lleva acumulado una caída de 1%. Se disparó la fuga de divisas, la recesión se extenderá y se aleja un rebote de la economía que esté motorizado por una mejora del mercado interno.