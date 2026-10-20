Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 20 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 13 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 20 de octubre
El dólar oficial del Banco Nación se actualiza este martes, 20 de octubre, con un valor de compra de $1490 y de venta de $1540, mientras que la variación registra un 0,33%.
Hace 28 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 20 de octubre
En el mercado informal, el dólar blue se cotiza este martes, 20 de octubre, a $1540 para la compra y a $1560 para la venta, con una variación de 0,32%.
Hace 11 horas
Un exfuncionario del Gobierno pidió liberar totalmente el cepo cambiario
Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía, pidió liberar el cepo cambiario hasta lograr un dólar único y tolerar unos meses una inflación de 3% a 4%.
Hace 13 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.535
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Hace 16 horas
Cómo comprar el dólar más barato en la cuarta semana de octubre
El dólar oficial se mantiene como la opción más barata para comprar divisas este lunes 19 de octubre, con cotizaciones cercanas a los $1.535.
A cuánto cotiza el dólar este lunes
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 18 de octubre
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre
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15:05 | 16/10/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 15 de octubre
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23:23 | 14/10/2026
Cuando todas las opciones son malas
Es la “bazuca” de la que por estos días habló Milei para enfrentar a los “desestabilizadores” del mercado: esa que primero era de 75.000 millones de dólares y a los pocos días ya había subido a 125.000 millones. A esta altura no hace falta aclarar que los números del Gobierno carecen de toda credibilidad.
20:21 | 14/10/2026
Milei y Caputo atrasaron el dólar otro 1% y se disparó la fuga de divisas
El peso se apreció 1,3% durante septiembre, cuando la inflación alcanzó 1,9% y la devaluación sólo 0,3%, pero desde el pico del precio del dólar del mes pasado lleva acumulado una caída de 1%. Se disparó la fuga de divisas, la recesión se extenderá y se aleja un rebote de la economía que esté motorizado por una mejora del mercado interno.
La apreciación del peso y la pérdida de poder de compra del salario, profundizada cuando se analiza el ingreso disponible de las familias, fracasaron como instrumentos para controlar el proceso inflacionario
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
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13:35 | 13/10/2026
Economía busca renovar vencimientos por $4,86 billones para evitar que vaya al dólar
La operación se produce en un mes con compromisos superiores a los $22 billones y mientras el Gobierno sostiene que tiene asegurado el financiamiento para 2027, aunque la pausa en la colocación de bonos en moneda extranjera mantiene las dudas sobre el programa financiero.
12:47 | 13/10/2026
Sin cambios en el dólar oficial, subió el blue pero bajaron los financieros
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10:28 | 13/10/2026
¿A cuánto cerrará el dólar este 2026?
Con la cotización oficial rozando los $1.535, registrate en El Destape y dejá tu prnóstico en el foro de suscriptores.
16:10 | 12/10/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El mercado cambiario inicia la semana con el feriado. Si bien no hay valores de referencia ni mercados abiertos para operar, estas son las cotizaciones al cierre del viernes.
A cuánto cotiza el dólar este 12 de octubre