En medio de la tensión, Diputados debate el presupuesto universitario 2027

El Gobierno defenderá hoy su política universitaria en la Cámara de Diputados, en medio de la fuerte tensión entre la Libertad Avanza y las Universidades por la ley de financiamiento universitario, y luego de la masiva marcha al Congreso Nacional de la semana pasada que terminó en graves incidentes.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, expondrán desde las 10:00 en la comisión de Presupuesto 2027, sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.

El debate se realizará en medio de la disputa que mantiene el oficialismo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y tras la multitudinaria concentración realizada por las organizaciones universitarias, que terminó serios incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.