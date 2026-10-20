A solo unas horas de haber regresado de un nuevo viaje por Estados Unidos, Javier Milei volvió subirse a un avión para irse del país. El lunes encabezó el Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 y luego volvió a subirse al avión para viajar a España, donde dio una conferencia junto al economista libertario Jesús Huerta de Soto y se reunió con dirigentes de la derecha española. En ese sentido hay expectativa por posibles encuentros con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de VOX, Santiago Abascal.
En medio de la tensión, Diputados debate el presupuesto universitario 2027
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El gobierno de Milei postergó el arranque del Fondo de Asistencia Laboral por decreto
Lo hizo a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.
Hace 1 hora
Diputados debate el presupuesto universitario 2027 en plena tensión con las casas de estudio
El Gobierno defenderá hoy su política universitaria en la Cámara de Diputados, en medio de la fuerte tensión entre la Libertad Avanza y las Universidades por la ley de financiamiento universitario, y luego de la masiva marcha al Congreso Nacional de la semana pasada que terminó en graves incidentes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, expondrán desde las 10:00 en la comisión de Presupuesto 2027, sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.
El debate se realizará en medio de la disputa que mantiene el oficialismo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y tras la multitudinaria concentración realizada por las organizaciones universitarias, que terminó serios incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.
Hace 2 horas
La agenda del gobierno
El martes 20, a las 13 habrá una nueva reunión de Mesa Política, mientras que a las 15 Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.
El miércoles desde el mediodía, en el Congreso, comenzará la sesión en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.
Al cerrar la semana Karina Milei, junto al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes, este viernes a las 12hs., para anunciar la creación de un nuevo centro que integrará la conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, del Palais de Glace y de otros museos nacionales.
Hace 3 horas
Jubilaciones judiciales: cobran 18 veces más que la mínima
Las jubilaciones judiciales promedian $ 9,3 millones, 18 veces la mínima. En 2026 ya hubo más altas en el Poder Judicial que en todo 2025 completo.
Aunque La Libertad Avanza le venda a la sociedad una batalla ficticia contra la "casta", los exfuncionarios del Poder Judicial son los grandes ganadores del sistema previsional. Según las estadísticas de la Seguridad Social con datos de la ANSES a septiembre de 2026, la jubilación judicial promedio es de $ 9.338.132, unas 18,7 veces lo que cobra un jubilado de la mínima con bono. Mientras las altas del sistema se desploman, las del régimen judicial se aceleran: en nueve meses ya superan a todo 2025.
Hace 8 horas
Trump cambió el libreto y complicó el vuelco malvinero de Milei
La ofensiva de Washington contra el Comité de Descolonización puso al Gobierno ante otro dilema por Malvinas. La postergación de la ley de Defensa de la Soberanía expusieron las tensiones entre el reclamo por las islas y el alineamiento con Estados Unidos.
Hace 9 horas
El peronismo afina su estrategia para sostener la PASO
Se intensifica el debate parlamentario por la reforma electoral promovida por el Gobierno.
Hace 10 horas
Milei con petroleros: "Todo el mundo tiene problemas de inflación"
El presidente Milei defendió su modelo económico en la provincia de Neuquén y prometió que quienes apuestan contra el peso “van a seguir perdiendo”. Los escucharon los principales empresarios petroleros locales.
Milei con petroleros: qué dijo sobre la suba del riesgo país y el dólar.
Hace 11 horas
Los jueces que se reunían con Macri cerraron el caso de la deuda con el FMI
Los camaristas de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo terminaron de cerrar la causa por el millonario préstamo con el Fondo Monetario Internacional que tomaron Macri, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Los primeros dos jueces se reunían con el expresidente en secreto en la Quinta de Olivos. El tercero fue nombrado por el entonces mandatario. Ni siquiera habilitaron la vía de la Corte. El fiscal macrista Raúl Plee había desistido de presentar un recurso de queja el último miércoles. Impunidad total.
Hace 11 horas
Milei vuelve a irse de viaje, mientras espera anotarse otra victoria en el Congreso
El vuelo del Presidente partió hacia Madrid este lunes a la noche para participar de un foro económico y reunirse con Isabel Díaz Ayuso, mientras el Gobierno prepara una sesión clave en Diputados el miércoles.
Hace 11 horas
Por falta de apoyos a la Ley Malvinas, el Gobierno suspendió el debate en comisión
LLA no logró comprometer las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores por segunda vez consecutiva. El miércoles pasado ocurrió lo propio y esta vez ni el quórum de los aliados estaba garantizado. La reunión fue pateada para el siguiente martes por “falta de tiempo” argumentaron fuentes libertarias.
Hace 13 horas
Milei-Bullrich o Milei-Menem: la batalla por la Vicepresidencia que se da en Rosada
En medio de las internas por los cierres electorales en las provincias, se mete un nuevo debate interno entre las tribus del Gobierno: la fórmula presidencial para intentar ganar la reelección.
Hace 14 horas
Crisis de Milei: en julio cerraron 948 empresas
En un año, el retroceso fue del 3,1%, mientras que desde noviembre de 2023 la reducción acumulada alcanzó el 6,3%. Transporte, inmobiliarias y construcción figuran entre los sectores más golpeados.
Cerraron 948 empresas en Julio 2026.
Hace 14 horas
Supermercados contra billeteras virtuales: el reclamo que le hicieron a Caputo
El planteo de las cadenas es de competencia desleal. Mientras los comercios registrados operan con cuentas bancarias fiscalizadas y retenciones sobre cada peso que cobran, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales sin ningún tipo de impacto fiscal.
Hace 14 horas
El consumo de carne se derrumbó 10% en septiembre y sigue hundido en un piso histórico
El consumo de carne vacuna cayó a 45,4 kilos por habitante, el nivel más bajo que relevó el sector. Mientras tanto, las exportaciones crecieron 7,7%.
Hace 15 horas
Mal dato para la actividad: fuerte caída de las importaciones y de la inversión
Las importaciones cayeron 1,8% en septiembre por un desplome de 11,2% en las cantidades. Bienes de capital y piezas, en baja: la inversión no despega.
Hace 15 horas
Visita del papa León XIV: el arzobispo de Luján aseguró que "todo sigue en pie"
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, indicó que el Gobierno espera por la "confirmación" respecto del viaje del sumo pontífice.
Hace 15 horas
Un exfuncionario del Gobierno pidió liberar totalmente el cepo cambiario
Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía, pidió liberar el cepo cambiario hasta lograr un dólar único y tolerar unos meses una inflación de 3% a 4%.