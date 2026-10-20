Paro de colectivos: el Gobierno sube subsidios y las cámaras resuelven qué hacer

El Gobierno busca desactivar la posible medida de fuerza de las cámaras de transporte de colectivos del AMBA a través de una suba de los subsidios. Sin embargo, las diferencias con los empresarios persisten y todavía es incierto si estos determinarán iniciar algún tipo de cese de tareas o reducción de frecuencias para las próximas horas, que de ocurrir, solo afectaría a las denominadas "líneas nacionales" que cruzan el límite entre CABA y el Conurbano.

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La medida oficial llega luego de que la Secretaría de Transporte recibiera a las cámaras de colectivos del área metropolitana en el Palacio de Hacienda. El encuentro fue encabezado por el titular del área, Mariano Plencovich, y tuvo la presencia de representantes de las cámaras CETUBA, CTPBA, CEAP y AAETA. Las tres primeras, junto con CEUTUPBA, son las que impulsan realizar la medida de fuerza.

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Tras el encuentro, Transporte señaló la intención de resolver el conflicto mediante el reconocimiento de nuevos costos, lo que redundará en un aumento de los subsidios: "Las autoridades nacionales presentaron la actualización de la estructura de costos, vigente desde octubre, que contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y su correspondiente impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas. Asimismo, se informó que el esquema prevé actualizaciones progresivas, con el objetivo de acompañar la evolución de los costos operativos y brindar mayor previsibilidad económica al sector", señaló al respecto el comunicado oficial.

En paralelo, la dependencia que dirige Plencovich confirmó que "presentó una propuesta de regularización mediante un esquema de pago en tres cuotas" sobre los 40.000 millones de pesos que el Gobierno adeuda a las empresas en concepto de subisidios atrasados, según las cámaras debido a un error en la proyección de la recaudación correspondiente al período junio-octubre.

La Secretaría de Transporte también anticipó que implementará una nueva forma de cálculo de los subisidios que contemple, entre otros puntos, las "previsiones salariales para los próximos meses", incluyendo el pago del medio aguinaldo de fin de año.

La definición de las cámaras sobre un posible paro de colectivos para martes o miércoles

Sin embargo, buena parte del reclamo de las cámaras gira en torno a un aumento directo de la tarifa, que les permite cobrar de manera casi inmediata sin depender de los subsidios, pagados por el Gobierno generalmente con meses de atraso.

Pero, según pudo saber El Destape de fuentes al tanto de lo que se habló en la reunión, el Gobierno se niega a otorgar una suba del boleto, que tendría repercusión directa en una inflación que no termina de bajar claramente del 2% mensual.

Al respecto, Transporte aclaró hoy que "el Gobierno Nacional continúa trabajando para mejorar las condiciones económicas de prestación del servicio sin que cada incremento de costos deba traducirse necesariamente en una nueva suba de tarifas, procurando equilibrar las necesidades operativas del sistema con el impacto económico sobre los pasajeros", a la par que admitió que, desde diciembre de 2023, subió el boleto mínimo un 1.303%, contra una inflación acumulada de solo el 344%.

En este marco, fuentes de una de las cámaras que encabezan el reclamo señalaron a este medio que, tras las medidas del Gobierno, resolverán en las próximas horas qué postura tomar en relación a la posible medida de fuerza. "Se va a resolver en el transcurso de la tarde. Cada una de las cámaras (CETUBA, CTPBA, CEAP y CEUTUPBA) va a convocar a sus asociados de manera individual, le va a explicar lo que prometió el Gobierno y cada una decidirá cómo continuar", anticiparon.

Lo cierto es que ahora hay otro dato que entra en la ecuación: el paro total de subtes por tiempo indeterminado resuelto por los Metrodelegados sorpresivamente este mismo martes. En esta circunstancia, un cese total de tareas de parte de las cámaras de colectivos dejaría a Buenos Aires bajo un total colapso en plena semana, por lo que cualquier medida de fuerza mientras no se haya reanudado el servicio del subterráneo tendrá un peso económico y político mucho mayor.

Con todo, las cámaras barajaban realizar algún tipo de medida de fuerza ya directamente a partir del miércoles, y se mencionaba no solo un lockout patronal total sino también la posibilidad de una reducción de frecuencias, que tendría un impacto relativamente menor.

Qué líneas de colectivo se verían afectadas por el paro del miércoles

En caso de confirmarse el cese de tareas, la medida de fuerza afectaría solo a algunas líneas nacionales del AMBA, es decir a algunas de las que cruzan el límite entre CABA y el Conurbano, administradas por la Secretaría de Transporte de la Nación, ya que es al Gobierno Nacional que se le reclama el giro de los subsidios adeudados y el atraso del boleto.

En cambio, en cualquier caso no involucrará ni a las líneas que circulan solo dentro de CABA ni a las que circulan solo dentro del conurbano bonaerense, ya sea que dependan de PBA o de los diferentes municipios.

Concretamente, los reportes hablan de unas 88 líneas que se verían afectadas, buena parte de ellas pertenecientes al grupo DOTA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 87, 91, 92, 93, 95, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145B, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 184, 188 y 197. Las demás líneas prestarán un servicio normal en cualquier caso.