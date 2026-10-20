Cuáles son las 104 líneas de colectivos que reducen su frecuencia desde el 20 de octubre 2026 en el AMBA

Unas 104 líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionarán con servicio reducido durante la medianoche de este martes 20 de octubre de 2026. Se trata de una medida de fuerza en reclamo de una deuda del Gobierno nacional a las empresas de transporte.

{{{htmlAmp}}}

A qué hora comienza la reducción del servicio: a qué líneas afecta

La reducción del servicio de colectivos en el AMBA será entre las 22 y las 5 horas y, según señalaron las empresas, las líneas que circularán con menor frecuencia son:



1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

La medida no representa la suspensión completa del servicio de esas líneas de colectivo, sino una menor circulación durante los horarios nocturnos.

La medida de fuerza afecta a 104 líneas de la provincia y Ciudad de Buenos Aires

Qué reclaman las cámaras de transporte al Gobierno: ¿puede haber paro de colectivos?

Las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA impulsaron la reducción del servicio de más de 100 líneas de colectivos, en la previa a la reunión con la Secretaria de Transporte de la Nación este martes 20 de octubre. El Gobierno nacional y las empresas buscarán llegar a un acuerdo, pero en caso de que fracasen, el sector adelantó un paro de colectivos para el miércoles 21 de octubre. “La gravedad del escenario pone en riesgo la continuidad y regularidad de la prestación”, afirmaron en un comunicado.

Las empresas de transporte reclaman que el Gobierno nacional cancele una deuda que, según señalan, ronda los $40.000 millones y, además, advierten que los subsidios y las tarifas son insuficientes para cubrir los costos de operación de los colectivos y los salarios del sector.

"La situación se agravó por un error en la proyección de la recaudación entre junio y octubre, que sobreestimó en 40.000 millones de pesos los ingresos previstos. Este desfasaje generó un perjuicio económico que todavía no ha sido compensado", sostuvieron las entidades patronales. Desde el Gobierno nacional desconocen una deuda con las empresas y sostienen que actualizarán los costos.

La Secretaría de Transporte de la Nación convocó a una reunión de urgencia con las cámaras empresarias de colectivos para este martes 20 de octubre desde las 9 horas. El encuentro está en curso y busca destrabar el conflicto operativo y salarial.