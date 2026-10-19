Colectivos: qué lineas van a recortar servicios de noche y cuáles reducirán su frecuencia

Desde la medianoche de este 20 de octubre de 2026, más de 100 líneas nacionales reducirán su frecuencia y, en medio de las dudas sobre un posible paro de colectivos, ya se conoció que habrá una reducción de frecuencias en todo el Área Metropolitano de Buenos Aires. El Gobierno Nacional desconoce una deuda con las empreas y sostienen que tiene que haber una actualización de costos.

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Qué líneas de colectivos reducirán sus frecuencias en el AMBA

El recorte alcanza a 104 líneas nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El listado difundido por las cámaras empresarias incluye los siguientes servicios:

Líneas afectadas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

La reducción de frecuencias no implica la suspensión total de todas estas líneas. Las restricciones se aplicarán de forma progresiva, con prioridad en los horarios nocturnos, mientras las empresas reclaman una solución al problema de financiamiento.

Aumenta el transporte en el AMBA en noviembre: suben colectivos y subte hasta 4%

A partir del 1 de noviembre, el viaje en colectivo dentro del AMBA tendrá un nuevo aumento del 4%, en línea con el mecanismo de actualización mensual de las tarifas. Con este reajuste, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires se ubicará en torno a los $ 960, mientras que en las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires superará los $ 1.250.

El esquema de actualización del transporte metropolitano contempla el último dato de inflación oficial, correspondiente a septiembre, que fue del 1,9%, más un margen adicional del 2%. Como en la región Gran Buenos Aires se registró un incremento del 2%, las tarifas en la provinmcia se incrementarán un 4%.

El cuadro tarifario en la Ciudad de Buenos Aires y el subte

Para las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad —4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151—, el aumento del 4% llevará las tarifas a los siguientes valores:

Tramo corto (hasta 3 kilómetros): pasará de $ 920,85 a $ 957,68.

Tramo medio (de 3 a 6 kilómetros): subirá de $ 1.023,21 a $ 1.064,14.

Tramo de 6 a 12 kilómetros: aumentará de $ 1.102,02 a $ 1.146,10.

Tramo de 12 a 27 kilómetros: pasará de $ 1.180,90 a $ 1.228,14.

Por su parte, el boleto de subte porteño también tendrá un incremento del 4%. De esta manera, el pasaje pasará de $ 1.817 a $ 1.889,68.