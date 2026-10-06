El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, junto al Municipio de San Isidro y las empresas del sector, puso en marcha la modificación del recorrido de la línea 333 de colectivos.

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La actualización permitirá que el servicio llegue hasta el Bajo de Boulogne y extienda su recorrido hacia Villa Jardín, además de sumar una conexión directa con el centro del distrito.

Los cambios son resultado de un período de evaluación iniciado a mediados de 2026, cuando comenzó a funcionar un esquema provisorio que fue analizado con los aportes de vecinos, asociaciones civiles e instituciones locales.

¿Cómo será el nuevo recorrido de la línea 333?

La ampliación responde a una demanda de mayor conectividad en el Bajo de Boulogne y permitirá vincular esa zona y Villa Jardín con otros puntos de San Isidro mediante el transporte público.

El nuevo esquema quedó definido después del análisis realizado durante los últimos meses para ajustar los servicios a las necesidades de los pasajeros.

La reorganización también contempla un cambio en la línea 338: el recorrido corto entre el centro de San Isidro y la estación Boulogne, correspondiente al ramal Boulogne, tendrá una tarifa equivalente a la de cualquier colectivo urbano y dejará de cobrarse como servicio interurbano.

Las líneas que extendieron sus trayectos cuentan con unidades más modernas y adaptadas. La mayoría dispone de piso bajo, que facilita el acceso de personas mayores y con movilidad reducida, y aire acondicionado. También tienen sistemas de pago mediante SUBE y multipago y, en la mayoría de los casos, cámaras de seguridad internas.

Con la confirmación de los recorridos definitivos, la Subsecretaría de Movilidad avanzará con la adecuación del mobiliario urbano y la cartelería de las paradas. La medida complementará los trabajos realizados durante los últimos meses, que incluyeron la instalación de refugios en puntos como el Golf, la estación Villa Adelina, el Corredor Rolón y el Paseo Fleming, además de nuevos bancos e información para los pasajeros.