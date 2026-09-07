Se terminó la discusión: estas son las líneas de colectivos con más pasajeros en el AMBA

El ranking de pasajeros de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) reveló cuáles son las líneas de colectivos más usadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La lista se elaboró teniendo en cuanto los viajes registrados en agosto 2026, información obtenida de los datos abiertos de la tarjeta SUBE.

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Es así que la AAETA elaboró un informe que reveló cuáles fueron las 10 líneas más usadas según la jurisdicción. En la jurisdicción nacional, la línea 60 es la más usada con 2.873.265 viajes; en la Ciudad de Buenos Aires, la lista es encabezada por el 106 con 1.409.219 viajes; en el caso de las provinciales, el 203 registro 2.239.349 de viajes; y por último, a escala municipal la 501 es la más usada con 3.087.097 de viajes en Moreno.

El ranking de las líneas más usadas de la jurisdicción nacional (que transita por la ciudad y el conurbano bonaerense) se completa en segundo lugar con el 152, que reúne 1.953.931 de viajes; el 28 con su servicio común y expresó con 1.810.339; en cuarto lugar está el 98 con 1.661.472; seguidos del 21 con 1.571.750; y el 176 con 1.394.897.

De sexto a décimo lugar se ubicaron: el 59 con 1.385.053 de viajes; el 8 con 1.335.129; 159 con 1.258.219; y el 85 con 1.224.875.

Las líneas de colectivos más usadas en Ciudad

Además del 106, otra de las líneas más usadas es el 39 con 1.377.671 de viajes. En tercer lugar está el 132 con 1.263.533; el 12 con 1.114.076; el 34 con 1.086.917; el 68 con 959.317; el 151 con 798.213; el 107 con 678.326; y por último, el 76 con 645.439 viajes.

Las líneas de colectivos más usadas en Provincia

En el caso de la provincia de Buenos Aires, las otras líneas más usadas son el 365 con 2.063.171 de viajes; el 324 con 1.889.159; el 440 con 1.799.712; el 236 con 1.545.723; el 242 con 1.398.137; el 266 con 1.046.157; el 343 con 981.379; y por último, el 306 con 966.885.

Las líneas municipales más usadas en Buenos Aires

El primer lugar lo ocupa la línea 501 del municipio de Moreno, con 3.087.097 de viajes. En segundo lugar está el 620 de La Matanza con 1.337.143 de viajes; en tercer lugar el 501 de Esteban Echeverría con 1.337.143; en cuarto lugar Oeste La Plata (504) con 1.136.069; y en quinto lugar se encuentra el 501 de Almirante Brown con 1.132.932.

De sexto a décimo lugar, está el 504 de Merlo con 998.100 viajes; el 500 también de Merlo con 873.870; el 720 de Tigre con 856.376; el 621 La Matanza con 783.080; y en último lugar el 721 de Tigre con 747.267.

¿Cuánto sale el pasaje de colectivo hoy?

Ciudad de Buenos Aires

Hasta 3 kilómetros: $ 887,87.

De 3 a 6 kilómetros: $ 986,57.

De 6 a 12 kilómetros: $ 1062,56.

De 12 a 27 kilómetros: $ 1138,61.

Provincia de Buenos Aires