Cómo viajar gratis en colectivos y subtes en septiembre 2026: esta es la forma

Viajar en colectivo o subte puede representar un gasto importante a lo largo del mes, pero durante septiembre hay una serie de promociones que permiten reducir e incluso recuperar hasta el 100% del dinero utilizado en transporte. Bancos, billeteras virtuales y tarjetas ofrecen reintegros con distintas condiciones y topes mensuales.

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Las promociones no son automáticas en todos los casos: algunas requieren activar antes el beneficio en una aplicación, mientras que otras exigen pagar mediante QR, NFC o billeteras digitales determinadas. Por eso, conocer las condiciones antes de apoyar el celular o pagar el pasaje puede hacer la diferencia.

Cómo viajar gratis en septiembre: las promociones disponibles

Banco Santader

Una de las opciones más atractivas es la de Santander, que ofrece un 50% de reintegro general y hasta 100% para quienes estén adheridos a Sorpresa Santander en colectivos y subtes.

Para acceder, hay que pagar mediante QR Transporte desde la aplicación Santander o MODO con dinero en cuenta. En este último caso se requiere contar con un saldo mínimo de $1.200. El beneficio tiene un tope de $8.000 de reintegro para la promoción general y de $16.000 para quienes tienen Sorpresa Santander. La promoción está vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

Mercado Pago

Otra alternativa es Mercado Pago, que ofrece hasta 100% de reintegro en pasajes de colectivos y subtes. Para acceder es necesario activar antes la promoción dentro de la aplicación y pagar mediante QR. El beneficio tiene un tope de hasta $15.000 por cuenta y rige hasta el 30 de septiembre.

Mastercard

En el caso de Mastercard, la promoción contempla un 50% de reintegro en colectivos. Se puede acceder utilizando cualquier tarjeta Mastercard desde una billetera virtual y pagando mediante NFC, es decir, apoyando el celular en el lector. El tope es de $15.000 mensuales por tarjeta y la promoción está disponible durante septiembre.

Naranja X

Quienes tengan Naranja X cuentan con dos alternativas diferentes. Para el subte, pueden obtener un 50% de reintegro pagando con QR desde la aplicación Naranja X y utilizando dinero en cuenta, con un tope mensual de $5.000.

También existe una promoción para pagar mediante NFC con la Tarjeta de Crédito Naranja X Visa. En este caso, el reintegro del 50% alcanza a subtes, colectivos y peajes, con un tope de $5.000 mensuales. Ambas promociones tienen vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.

Banco Galicia

Ofrece un 50% de ahorro en colectivos. El requisito es pagar con una Tarjeta de Crédito Galicia Mastercard sin contacto a través de Apple Pay o Google Pay. El tope establecido es de $15.000 mensuales por tarjeta.

Pago con NFC en el subte.

Banco Macro

Hay un 20% de reintegro en transporte, con un tope mensual de $10.000 por usuario. El pago puede realizarse mediante QR Transporte o NFC presencial desde MODO. A diferencia de varias de las promociones anteriores, este beneficio tiene una vigencia más extensa: está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Qué hay que tener en cuenta para aprovechar los reintegros

La clave para conseguir el mayor ahorro está en prestar atención a tres variables: el medio de pago, el porcentaje de reintegro y el tope mensual. Una promoción que anuncia un 100% de devolución no necesariamente significa que todos los viajes del mes serán gratuitos: el beneficio está limitado por el monto máximo establecido para cada cuenta o tarjeta.

También es importante diferenciar QR de NFC. El primero requiere escanear un código desde una aplicación compatible, mientras que el segundo permite pagar acercando un celular o tarjeta habilitada al lector. Dependiendo de la promoción, utilizar un método diferente puede dejar el viaje fuera del beneficio.

Por eso, antes de pagar conviene revisar la promoción vigente en la aplicación correspondiente, especialmente cuando se exige activarla antes de viajar. En septiembre, combinar correctamente estas alternativas puede permitir reducir de manera considerable el gasto mensual en transporte.