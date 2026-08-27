Boleto de colectivo más barato: cómo conseguir un descuento del 50%

En tiempos de aumento del valor de los boletos del transporte público, los descuentos se vuelven primordiales para ahorrar en el cotidiano y tener un control más medido de los gastos. En esa línea, un nuevo beneficio de la tarjeta de crédito Mastercard ofrece la posibilidad de pagar solo el 50% de los boletos de colectivo.

Cabe señalar que el descuento está disponible para todos aquellos usuarios que pagan el servicio utilizando la tecnología contactless (NFC).

La propuesta busca reducir el costo de los pasajes que se utilizan a diario y puede ser aprovechada con tarjetas emitidas por bancos como a través de billeteras virtuales. El beneficio consiste en el reintegro de la mitad del valor, hasta alcanzar un tope de $15.000 por tarjeta.

Cómo funciona y quién puede utilizar el beneficio

Para acceder a la promoción de Mastercard hay un requisito fundamental, que es el pago mediante tecnología NFC. Se trata de la opción de saldar costos acercando el celular con la tarjeta digitalizada al lector correspondiente del colectivo.

La promoción puede utilizarse con tarjetas Mastercard de distintos bancos y también con tarjetas vinculadas a billeteras virtuales compatibles, entre ellas Mercado Pago, Ualá y Prex. Lo importante es que el medio de pago utilizado sea una tarjeta Mastercard habilitada para realizar pagos contactless.

Cabe destacar que no alcanza solo con tener una tarjeta Mastercard. Quienes quieran aprovechar el descuento deberán contar con la posibilidad de pagar acercando el teléfono al lector, cargando previamente la tarjeta a su billetera digital.

En tiempos de crisis, un ahorro más para los viajes diarios

El beneficio está especialmente orientado a quienes utilizan el colectivo con frecuencia, ya que permite recuperar parte del dinero destinado a los recorridos habituales. De acuerdo a la promoción, ante un boleto de $1.000, el reintegro sería de $500. El tope está fijado en $15.000 por tarjeta, por lo que una vez alcanzado ese monto no se descontará más dinero por boleto.

La promoción ya figura entre los beneficios comunicados por la tarjeta Mastercard, como una alternativa para abaratar los gastos de transporte, especialmente en tiempos de crisis económica, donde cada peso cuesta.

Así que ya saben, las y los usuarios realizan varios viajes todos los días y durante la semana, que cuentan además con una tarjeta Mastercard compatible con pagos NFC, pueden comenzar a utilizar este recurso, que a fin de cuentas marcará una diferencia de $15.000 mensuales. Nada mal.