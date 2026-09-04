Tren Mitre con nuevos horarios de circulación: a qué hora sale la última formación este fin de semana

El Tren Mitre presentará modificaciones en su servicio durante este fin de semana debido a obras en zona de vías. Los cambios se concentrarán en el ramal Retiro-Tigre y afectarán las últimas frecuencias de este viernes 4 y las primeras formaciones del sábado 5 de septiembre.

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De acuerdo con el cronograma publicado por Trenes Argentinos, el resto de las prestaciones mantendrá su esquema habitual. La empresa recomendó a los pasajeros consultar los horarios antes de iniciar el viaje para evitar inconvenientes.

"Los últimos trenes del viernes 4/9 y los primeros del sábado 5/9 del ramal Retiro - Tigre circularán con modificaciones por obras en zona de vías", repasó la compañía a través de redes sociales.

Tren Mitre: horarios durante el fin de semana

El viernes 4 de septiembre, el ramal Retiro-Tigre tendrá sus últimos servicios en horarios diferentes a los habituales. El último tren desde Retiro hacia Tigre partirá a las 20:23, mientras que la formación desde Retiro hacia Victoria saldrá a las 21:08. En sentido contrario, el último servicio desde Tigre hacia Retiro será a las 19:53.

El sábado 5 de septiembre, las primeras formaciones también circularán con cambios. El primer tren Retiro-Tigre partirá a las 8:55, mientras que el primer servicio Victoria-Retiro saldrá a las 8:21. Desde Tigre hacia Retiro, la primera formación estará prevista para las 8:30.

Una vez superada esa franja horaria, el ramal retomará el esquema correspondiente a los fines de semana. El cronograma oficial establece que, en jornadas de sábado, domingo y feriados, el servicio Retiro-Tigre comienza a las 7:40 y el último tren parte a las 21:30, mientras que Tigre-Retiro tiene servicios entre las 7:40 y las 20:57.

Por su parte, los ramales Retiro-José León Suárez y Retiro-Bartolomé Mitre cuentan con sus horarios habituales para sábados, domingos y feriados. En el primero, el servicio desde Retiro funciona de 7:30 a 22:10, mientras que el segundo opera desde Retiro entre las 7:40 y las 20:20.