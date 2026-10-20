Alerta por paro de subtes: hasta cuándo se mantendrá la medida de fuerza

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) realiza una medida de fuerza tras la detención de tres metrodelegados y declaró paro de subtes que afecta a todas las líneas este martes por la mañana. Según detallaron desde el gremio fueron detenidos los metrodelegados Facundo Heredia, Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, representantes sindicales de los trabajadores del subterráneo. Ambos -según informaron- fueron trasladados a la comisaría 12C en la avenida Juramento 4167.

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De acuerdo a lo que señalaron los metrodelegados, “el reclamo se originó frente a una sanción abusiva aplicada a un compañero” y por "la falta de diálogo con la empresa”. De esta manera, explicaron: "Todo se desencadenó porque los trabajadores de la Línea B hicieron una apertura de molinetes desde las 7 en protesta contra la suspensión arbitraria de empleados del subterráneo. Se encontraron con personal policial de la Ciudad de Buenos Aires que intentó impedir la medida. Como los trabajadores se negaron a frenar la medida de fuerza, detuvieron a dos compañeros".

Hasta cuándo se mantendrá el paro de subte

El dirigente de los Metrodelegados, Jorge Pisani, explicó la medida de fuerza: "Estábamos realizando una apertura de molinetes en la cabecera de la Línea B, en Juan Manuel de Rosas, por las suspensiones que no corresponden de compañeros y vino la Policía y empezó a quererse llevar a compañeros". Pisano dijo que la medida "ni siquiera afectaba al servicio" y advirtieron que las autoridades "quieren escarmentar".

Luego, en diálogo con El Destape, confirmó que "el paro va a ser total hasta que liberen a los compañeros". "Cuando los liberen, vamos a habilitar las líneas", remarcó.

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