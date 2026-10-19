La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) inició este domingo una campaña en las calles de las principales ciudades del país, en el marco de una iniciativa que busca visibilizar el cierre de comercios y pymes producto de la crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei. La entidad colocó fajas simbólicas en las persianas de locales comerciales desocupados con la consigna: “Los comercios y las PyMEs no soportan este modelo económico”.

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Las pequeñas y medianas empresas atraviesan uno de sus períodos más críticos, marcado por la caída del consumo interno, “aumentos abusivos” de tarifas, servicios y alquileres; la apertura de importaciones y una cantidad creciente de cheques rechazados. En ese sentido, desde APYME señalan que desde que Milei llegó a la Presidencia cerraron más de 30.000 pymes, lo que equivale al cierre de 33 empresas diarias.

Desde la entidad ponen el foco en un modelo económico “que atenta contra el mercado interno” con el que trabajan el comercio y las pymes. Y apuntaron: "No se trata de un fenómeno climático, sino de la aplicación de una política de Estado que tiene consecuencias concretas".

La medida llega en un contexto en el que distintos indicadores oficiales y privados muestran una recuperación muy desigual de la actividad económica. Sectores vinculados a la energía, la minería y el agro exhiben mejoras, buena parte de la industria manufacturera, el comercio y las economías regionales continúan operando con bajos niveles de utilización de la capacidad instalada y con un mercado interno debilitado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.

Informes basados sobre cifras oficiales muestran que la caída en las ventas minoristas pymes es sostenida, tras disminuir casi 13 por ciento desde noviembre de 2023 hasta junio de este año. Es el resultado de un mercado interno destruido por la pérdida del poder adquisitivo del salario, el sobre endeudamiento de las familias, la parálisis del crédito, la caída del empleo y la precarización laboral, que como se ha dicho, nunca y en ningún lugar favorece a las pymes.

Por el lado de los costos, los aumentos abusivos en tarifas de servicios y alquileres resulta letal para miles de Pymes. A ello se suma que, lejos de lo anunciado por el Gobierno, se da un proceso de incrementos de precios mayoristas que en septiembre fue del 3,3%, nuevamente por encima de la inflación promedio (ya alta para un proceso recesivo).

“Como si esto fuera poco”, la cadena productiva y comercial Pyme padece el ingreso desregulado de bienes de consumo finales, cuya variedad puerta a puerta resulta devastadora en todos los canales de venta. A agosto de 2026, el acumulado anual de importaciones de consumo fue de 39,4% respecto a período equivalente de 2023 (un máximo histórico).

La industria metalúrgica tocó su mínima producción en 10 años

La industria metalúrgica utilizó en septiembre apenas el 40,2% de su capacidad instalada, el nivel más bajo para ese mes en la serie disponible desde 2016, que incluye el período de la pandemia. Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el indicador retrocedió 4,3 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior y dejó cerca de seis de cada diez máquinas sin utilización.

El deterioro de la capacidad utilizada se produjo junto con una caída de la actividad del 3,3% interanual. Con ese resultado, el sector acumuló una contracción del 5,3% en lo que va de 2026. Aunque la producción aumentó 2,5% frente a agosto, ADIMRA advirtió que esa mejora no alcanzó para compensar la fuerte baja registrada en julio.

Los retrocesos alcanzaron a distintos rubros del entramado metalúrgico. Fundición presentó una caída del 8,8%, seguida por Carrocerías y remolques, con una baja del 7,6%, y Bienes de capital, con un descenso del 4,4%. También disminuyeron Equipamiento Médico (-3,3%), Maquinaria agrícola (-2,5%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,3%) y Otros Productos de Metal (-1,3%).

El empleo mostró otra señal negativa: cayó 1,9% respecto de septiembre del año anterior, aunque no presentó cambios frente a agosto. En cuanto a las perspectivas para el próximo trimestre, el 45,2% de las empresas no espera aumentar su producción.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”.