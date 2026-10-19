El nuevo récord negativo de Milei que revela la precariedad del trabajo informal

El gobierno de Javier Milei se empecina en decir que la gente se vuelca cada vez más al cuentapropismo porque quiere aprovechar las oportunidades de independencia que brinda esta modalidad. Pero las cifras muestran, en verdad, una tendencia estructural hacia la destrucción de puestos de trabajo formal que sigue profundizándose cada vez más y que marcó un nuevo récord negativo en los últimos meses.

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“Muchos no quieren trabajar en relación de dependencia”, persiguiendo la “mayor libertad” que da el trabajo autónomo en lugar de estar bajo las órdenes de un jefe, afirmó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la semana pasada al exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputado en el marco del debate por el Presupuesto 2027.

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Cordero agregó luego, en declaraciones a Radio Mitre, que "el trabajador pone su tiempo a disposición del empleador y todo ese tiempo no lo dispone personalmente, no dispone de sus horarios. En cambio, quien trabaja de manera autónoma tiene esa disponibilidad”, y señaló que "en el mundo, el trabajo autónomo está tomando una preponderancia enorme y la Argentina lo había completamente olvidado".

Sin embargo, este intento de romantización del empleo no registrado esconde el agravamiento de la pérdida de puestos de trabajo de calidad y las peores condiciones relativas de los trabajadores informales.

Esta tendencia preocupante quedó nuevamente plasmada en las cifras del segundo trimestre de 2026, cuando los puestos asalariados registrados alcanzaron a solo el 48,2% de los puestos totales, contra un 51,8% de informalidad (conformados por un 25% de asalariados no registrados y un 27% de no asalariados), según mostró el informe de Cuenta de generación del ingreso del Indec el último jueves.

Se trata de la menor cifra de asalariados registrados para un segundo trimestre en al menos 10 años (desde el inicio de la serie actual, post apagón del organismo estadístico en 2016).

El crecimiento del empleo informal

El propio Gobierno reivindica que, pese a que aumentó el desempleo, también creció la cantidad neta de puestos de trabajo en unos 510.000, precisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Pero esta evolución oculta dos cosas.

Primero, que es consecuencia de que hay una cada vez mayor demanda de trabajo por el atraso de los ingresos que no llega a ser compensada por la oferta, lo que explica que crezcan al mismo tiempo el desempleo y la cantidad de puestos de trabajo totales.

Segundo, que se compone de una creación neta de puestos no formales (son 537.000 no asalariados más y 184.000 asalariados no registrados más en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo trimestre de 2023, según el Indec), versus una destrucción neta de puestos formales, que son 370.000 menos en julio de 2026 respecto a noviembre de 2023, según datos del SIPA procesados por Luis Campos, experto en mercado laboral de la CTA Autónoma.

En otras palabras, la gente gana cada vez menos y debe salir a buscar más trabajo. Una parte lo consigue pero solo precarizándose en la informalidad. Otra parte ni siquiera lo logra, y es la que pasa a engrosar el porcentaje de desocupados.

La precarización de los informales

La precarización no es interpretable. Un informe de Fundar señala que los trabajadores formales ganan, en promedio, un 42% más que los informales, incluso cuando se filtra por factores como la edad o el nivel educativo, lo que equivale a decir que los informales ganan, en promedio, un 30% menos que los formales (con datos actualizados a 2025).

Es esto lo que permite entender que, pese a que los informales son cada vez más, el peso del "ingreso mixto" en la economía, asociado fundamentalmente al cuentapropismo, haya disminuido de 13,7% a 13,2% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, según el mismo informe de Cuenta de generación del ingreso del Indec.

El dato especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el crecimiento del empleo informal se debe justamente al cuentapropismo: de los 348.000 puestos de trabajo informales creados en el último año, unos 316.000 son independientes, mientras que otros 31.000 son patrones y solo 1.000 son asalariados en negro, precisó un informe del IIEP de la UBA y el CONICET.

En igual sentido, muestra el mismo informe del organismo estadístico, las remuneraciones de los asalariados (formales e informales) representaron solo el 42,9% de la generación de ingresos de la economía argentina, una caída de 2,4 puntos en un año.

Todo mientras la informalidad alcanzó un récord del 45% en el segundo trimestre de 2026, la máxima cifra desde que el Indec introdujo los cambios metodológicos a fines de 2023.