Una nueva encuesta reveló que la mayoría de los argentinos prefiere votar a un candidato del peronismo unido antes que la reelección de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027. La consultora Analogías también resaltó que hay un 55% que prefiere un cambio de Gobierno, un número muy superior al 32,1% que eligió la continuidad de la gestión libertaria.

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El estudio, realizado del 10 al 14 de octubre 2026, indagó sobre la evaluación de la gestión de Milei, las posibilidades de la oposición y las expectativas de la ciudadanía para las elecciones presidenciales del próximo año.

La consultora preguntó a qué espacio político apoyarán los ciudadanos en la primera vuelta de octubre 2027. Hubo un 31,6% que se inclinó a favor del peronismo unido, un porcentaje mayor al 30,9% que obtuvo el líder de La Libertad Avanza (LLA). Mientras, un 21,4% indicó que "no sabe". Por debajo, un 8,6% dijo votar a la izquierda y un 7,5% respondió que votaría una fuerza de los gobernadores.

En paralelo, la encuesta indagó: "En un balotaje ¿votaría por la continuidad de Milei o por un cambio de Gobierno?". Ante la pregunta, un 55,0% contestó que prefiere un cambio de gobierno, una cifra mucho más elevada que el 32,1% que respondió a favor de la continuidad del economista libertario en la Casa Rosada.

La mala evaluación del Gobierno

Por otro lado, el informe también dio cuenta de que existe una estabilidad en la "mala evaluación neta de la gestión", al afirmar que hay un 59,5% de calificaciones negativas sobre el Gobierno, frente a un 31,5% positivas. Esto representa 28 puntos de saldo negativo, un número que en septiembre también fue similar, con 58,1% contra 30,9%.

En cuanto a las consecuencias económicas del modelo de Milei, el 54,8% de los encuestados manifestó que su economía personal y familiar está "peor que hace un año", mientras que un 26,0% la percibe igual y apenas un 15,2% señala estar mejor.

En ese sentido, el 35,7% prevé que su situación empeorará el próximo año, mientras un 25,1% cree que se mantendrá igual y el 25,8% espera una mejora.