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Javier Milei presidente

Milei festejó la continuidad del DNU y atacó a periodistas en la noche

En VIVO - Actualizado hace 27 minutos

El Presidente se regodeó por la caída de la sesión que iba a tratar la segunda sanción contra el DNU 70/23. Después atacó a periodistas en las redes sociales. 

Milei festejó la continuidad del DNU y atacó a periodistas en la noche

El presidente Javier Milei festejó en sus redes sociales que haya caído la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/23 y luego atacó a periodistas durante la noche en las redes sociales. El mandatario está de gira por Estados Unidos y su última participación oficial fue la actividad en honor a la presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto (IHRA). Antes, Milei había dado un discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos donde dijo que el riesgo país iba a bajar, sin embargo, minutos más tardes se disparó un 5 por ciento. 

 

 

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Luego Milei atacó a la periodista de La Nación Laura Di Marco, a quien acusó de "operadora". "El subsecretario de Educación, Alejandro Álvarez, desmonta ante el planteo de la periodista Laura Di Marco la acusación de autoritarismo y expone que lo autoritario sería aceptar sin discusión una ley que viola la Ley de Administración Financiera al no especificar los fondos", escribió la Oficina de Respuesta Oficial que luego replicó Milei. 

 

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