Milei festejó la continuidad del DNU y atacó a periodistas en la noche

"DESENMASCARANDO FARSANTES", escribió el presidente Javier Milei para difundir el video del medio Neura donde sostenían que el desempleo está por debajo de los 8 puntos cuando la media del país a lo largo de la historia es de 10. Lo que no se planteó fue que Milei aumento el desempleo en más de dos puntos.

Luego Milei atacó a la periodista de La Nación Laura Di Marco, a quien acusó de "operadora". "El subsecretario de Educación, Alejandro Álvarez, desmonta ante el planteo de la periodista Laura Di Marco la acusación de autoritarismo y expone que lo autoritario sería aceptar sin discusión una ley que viola la Ley de Administración Financiera al no especificar los fondos", escribió la Oficina de Respuesta Oficial que luego replicó Milei.