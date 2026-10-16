Milei festejó la continuidad del DNU y atacó a periodistas en la noche

El presidente Javier Milei festejó en sus redes sociales que haya caído la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/23 y luego atacó a periodistas durante la noche en las redes sociales. El mandatario está de gira por Estados Unidos y su última participación oficial fue la actividad en honor a la presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto (IHRA). Antes, Milei había dado un discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos donde dijo que el riesgo país iba a bajar, sin embargo, minutos más tardes se disparó un 5 por ciento.